Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коноплянка в Днепре? Новый тренер Миколенко. Шевченко приглашают в Польшу? | Футбольные новости
Последние топ-новости в видео формате
Йоу! Может, посмотришь пилотный выпуск футбольных новостей на моем канале? Главные новости футбола за последние дни: новый клуб Коноплянки, приглашение Шевченко в сборную Польши, у Миколенко должен появиться новый тренер, а Лунин получил первый трофей в Реале. Что-то упустил? Ничего, посмотри видео и все будет гуд.
00:00 Привет!
00:58 У Миколенко будет новый тренер
06:11 Шевченко возглавит сборную Польши?
08:43 Коноплянка уходит из Шахтера
13:00 Нерес и Тобиас – новички Шахтера
16:38 Первый трофей Лунина в Реале
20:59 СММ-щик Черноморца – топ!
22:03 Подпишись
Популярное сейчас
- Заря расторгла контракт с легионером
- Лев не умирает, а просто ложится спать, или Как смерть Фоэ помогла спасти Эриксена
- Черноморец подписал болгарского форварда, Коноплянка ищет новую команду. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Жена украинского футболиста из клуба УПЛ погибла в трагическом ДТП под Одессой
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО