Коноплянка в Днепре? Новый тренер Миколенко. Шевченко приглашают в Польшу? | Футбольные новости

Йоу! Может, посмотришь пилотный выпуск футбольных новостей на моем канале? Главные новости футбола за последние дни: новый клуб Коноплянки, приглашение Шевченко в сборную Польши, у Миколенко должен появиться новый тренер, а Лунин получил первый трофей в Реале. Что-то упустил? Ничего, посмотри видео и все будет гуд.

00:00 Привет!

00:58 У Миколенко будет новый тренер

06:11 Шевченко возглавит сборную Польши?

08:43 Коноплянка уходит из Шахтера

13:00 Нерес и Тобиас – новички Шахтера

16:38 Первый трофей Лунина в Реале

20:59 СММ-щик Черноморца – топ!

22:03 Подпишись