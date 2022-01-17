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Коноплянка в Днепре? Новый тренер Миколенко. Шевченко приглашают в Польшу? | Футбольные новости

Премьер-лига
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Коноплянка в Днепре? Новый тренер Миколенко. Шевченко приглашают в Польшу? | Футбольные новости

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Йоу! Может, посмотришь пилотный выпуск футбольных новостей на моем канале? Главные новости футбола за последние дни: новый клуб Коноплянки, приглашение Шевченко в сборную Польши, у Миколенко должен появиться новый тренер, а Лунин получил первый трофей в Реале. Что-то упустил? Ничего, посмотри видео и все будет гуд.

00:00 Привет!
00:58 У Миколенко будет новый тренер
06:11 Шевченко возглавит сборную Польши?
08:43 Коноплянка уходит из Шахтера
13:00 Нерес и Тобиас – новички Шахтера
16:38 Первый трофей Лунина в Реале
20:59 СММ-щик Черноморца – топ!
22:03 Подпишись

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