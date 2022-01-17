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Денис Попов: Если бы Селезнев был поумнее, он бы нашел журналиста и дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Интересное мнение о том, как решить конфликт, от защитника Динамо

Денис Попов: Если бы Селезнев был поумнее, он бы нашел журналиста и дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов высказался о конфликте форварда "Миная" Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива.

Напомним, что журналист в эфире программы "ТаТоТаке" сказал, что Селезнев плохо влияет на атмосферу в "Минае", а главный тренер Игорь Леонов ничего не контролирует в раздевалке. После этого Селезнев начал звонить Сенькиву по телефону и угрожать расправой.

В итоге, Сенькив написал на Селезнева заявление в полицию.

– Как я понял, это была провокация. Я видел видео, где человек идет и снимает землю, а звук записывается. Это неправильно, по-крысиному. Чего хотел этот журналист добиться? Кому-то лучше он сделал? Сейчас полиция подключилась.

- Но это по ситуации со звонком, а не по видео.

– Если бы Селя был поумнее, то он бы приехал, нашел его (вероятно, Сенькива) сам и где-то бы ему дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел. А вот этот звонок был лишним. Надо было чуть-чуть умнее сделать это и все.

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В статье: Евгений Селезнев Динамо (Киев) ФК Минай Денис Попов Андрей Сенькив
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(2 голосов)
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Источник:
PRESSING

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Комментарии (8)
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FC Energy (Новая Каховка)
17.01.2022 в 21:05
Попов подтвердил, что быдлан. И таких в Динамо, увы, не мало
Ответить
0
-3
Caballero (DC)
17.01.2022 в 21:18
Кто хоязин лавочки - такие и его с.уки.
Ответить
0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.01.2022 в 21:01
Попов виявився бидломаном тупорилим !
Ответить
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.01.2022 в 20:58
Там вони усі кормільці
Ответить
+2
0
krakow (Херсон)
17.01.2022 в 20:58
Полку дебилов прибыло.
Ответить
+3
-1
Лекарь (село Дарница)
17.01.2022 в 20:51
Ну да, Попов, походу, еще тупее, чем кормилец
Ответить
+7
-1
Fontango (Kharkov)
17.01.2022 в 21:08
А ты разве его .. совсем не разу не защищал?)))))
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарница)
17.01.2022 в 21:15
Например?
0
0


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