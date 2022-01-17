Денис Попов: Если бы Селезнев был поумнее, он бы нашел журналиста и дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел

Напомним, что журналист в эфире программы "ТаТоТаке" сказал, что Селезнев плохо влияет на атмосферу в "Минае", а главный тренер Игорь Леонов ничего не контролирует в раздевалке. После этого Селезнев начал звонить Сенькиву по телефону и угрожать расправой.
В итоге, Сенькив написал на Селезнева заявление в полицию.
– Как я понял, это была провокация. Я видел видео, где человек идет и снимает землю, а звук записывается. Это неправильно, по-крысиному. Чего хотел этот журналист добиться? Кому-то лучше он сделал? Сейчас полиция подключилась.
- Но это по ситуации со звонком, а не по видео.
– Если бы Селя был поумнее, то он бы приехал, нашел его (вероятно, Сенькива) сам и где-то бы ему дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел. А вот этот звонок был лишним. Надо было чуть-чуть умнее сделать это и все.