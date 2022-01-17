Денис Попов: Если бы Селезнев был поумнее, он бы нашел журналиста и дал прикурить, чтобы никто не слышал и не видел

Защитник "Динамо" Денис Попов высказался о конфликте форварда "Миная" Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива .

Напомним, что журналист в эфире программы "ТаТоТаке" сказал, что Селезнев плохо влияет на атмосферу в "Минае", а главный тренер Игорь Леонов ничего не контролирует в раздевалке. После этого Селезнев начал звонить Сенькиву по телефону и угрожать расправой.

В итоге, Сенькив написал на Селезнева заявление в полицию.