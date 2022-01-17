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Венгерский Фехервар близок к аренде Леднева

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек не полетел на первый сбор Динамо

Венгерский Фехервар близок к аренде Леднева

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев может продолжить карьеру в венгерском "Фехерваре".

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, венгерский клуб арендует игрока как минимум до конца сезона.

Также у венгерского клуба будет право выкупа.

Напомним, что 23-летний хавбек не полетел на первый сбор с "Динамо".

Также отметим, что в нынешнем сезоне Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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Источник:
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Комментарии (11)
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Viktor Ivanjvich
17.01.2022 в 20:44
андриевский леднев тимчик михайличенко богдан, русин,-все они были в основе Зари и играли неплохо. но что случается когда возвращаются в ДК-и они себя там не находят.
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0
-3
Рівнянин (Рівне)
17.01.2022 в 20:40
Слава Богу!!! Аби ще хоч декількох бездарностей,таких,як Шепєлєв,Андрієвський....пристроїти куди-небуть...З них всіх НІКОЛИ не вийде футболістів!
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
17.01.2022 в 20:39
Лучше бы играл в Заре .Динамо кладбище игроков
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+2
-4
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Динамiт (Василькiв)
17.01.2022 в 21:04
П н х засранець заднєприводний !
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+1
0
SoLoMoN1607 (N .K)
17.01.2022 в 20:33
Я думаю что не плохой вариант для парня! Пару лет в Венгрии а там если все будет отлично можно и в чемпионат по выше подняться!! Не плохой футболист
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.01.2022 в 20:05
Отлично
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
17.01.2022 в 20:04
Отлично
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 20:03
Ещё один угробленный талант динамовцами!
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+3
-5
LEVgcUqs (Чернігів)
17.01.2022 в 20:11
Звідки ти дурень знаєш?
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+5
-2
Рівнянин (Рівне)
17.01.2022 в 20:37
Так думаю,що це дура...Тобі не здається?
+2
-1
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Динамiт (Василькiв)
17.01.2022 в 21:06
Пернатий, ти що, в сосну в"ї...вся ???
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0
0


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