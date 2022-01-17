Венгерский Фехервар близок к аренде Леднева

Полузащитник " Динамо " Богдан Леднев может продолжить карьеру в венгерском "Фехерваре".

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, венгерский клуб арендует игрока как минимум до конца сезона.

Также у венгерского клуба будет право выкупа.

Напомним, что 23-летний хавбек не полетел на первый сбор с "Динамо".

Также отметим, что в нынешнем сезоне Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался.