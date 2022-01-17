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Венгерский Фехервар близок к аренде Леднева
Хавбек не полетел на первый сбор Динамо
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник "
Как сообщает журналист Эндрю Тодос, венгерский клуб арендует игрока как минимум до конца сезона.
Также у венгерского клуба будет право выкупа.
Напомним, что 23-летний хавбек не полетел на первый сбор с "Динамо".
Также отметим, что в нынешнем сезоне Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался.
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Источник:твиттер Zorya Londonsk
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Комментарии (11)
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Viktor Ivanjvich
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SoLoMoN1607 (N .K)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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LEVgcUqs (Чернігів)
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