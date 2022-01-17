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Новости из лазарета Динамо: четверо с ковидом, двое с травмами

Премьер-лига
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На первом сборе Мирча Луческу не досчитается нескольких ключевых игроков

Новости из лазарета Динамо: четверо с ковидом, двое с травмами

ФК "Динамо"

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Медицинский департамент "Динамо" предоставил информацию относительно проблем в команде с COVID-19 и травмированными игроками:

- центральный защитник Денис Попов продолжает реабилитацию после травмы колена и на несколько дней отправился в Бельгию, где проходит курс восстановления;

- три игрока команды - Александр Караваев, Илья Забарный и Илья Шкурин - не прибыли на сбор так как их последние тесты на коронавирус COVID-19 дали положительный результат;

- форвард "Динамо" Артем Беседин продолжает восстановительный процесс и пока работает по индивидуальной программе;

- вингер команды Карлос де Пена перенес COVID-19 во время отпуска на родине и также работает по индивидуальной программе над восстановлением физических кондиций.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Артем Беседин Денис Попов Карлос де Пена Илья Забарный Илья Шкурин
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