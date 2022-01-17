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Новости из лазарета Динамо: четверо с ковидом, двое с травмами
На первом сборе Мирча Луческу не досчитается нескольких ключевых игроков
ФК "Динамо"
Медицинский департамент "
- центральный защитник Денис Попов продолжает реабилитацию после травмы колена и на несколько дней отправился в Бельгию, где проходит курс восстановления;
- три игрока команды - Александр Караваев, Илья Забарный и Илья Шкурин - не прибыли на сбор так как их последние тесты на коронавирус COVID-19 дали положительный результат;
- форвард "Динамо" Артем Беседин продолжает восстановительный процесс и пока работает по индивидуальной программе;
- вингер команды Карлос де Пена перенес COVID-19 во время отпуска на родине и также работает по индивидуальной программе над восстановлением физических кондиций.
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