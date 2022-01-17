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Официально: Верес арендовал хавбека сборной Эстонии
Ровненский клуб продолжает усиливаться
nkveres.com
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Украинский клуб арендовал 22-летнего хавбека у "Флоры" на 1 год с правом первоочередного выкупа.
Ранее сообщалось, что Крейда был интересен "Колосу", но "Верес" нашел более убедительные аргументы, чем ковалевский клуб.
Полузащитник сыграл 18 матчей за национальную сборную Эстонии.
Двухкратный чемпион Эстонии (2019, 2020). Прошлый год отыграл в аренде за шведский "Хельсинборг" (24 матча, 1 результативная передача).
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