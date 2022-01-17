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Официально: Верес арендовал хавбека сборной Эстонии

Премьер-лига
(2 голосов)

Ровненский клуб продолжает усиливаться

Официально: Верес арендовал хавбека сборной Эстонии

nkveres.com

Новина українською

"Верес" официально объявил о подписании арендного контракта с эстонским полузащитником украиснкого происхождения Владиславом Крейдой.

Украинский клуб арендовал 22-летнего хавбека у "Флоры" на 1 год с правом первоочередного выкупа.

Ранее сообщалось, что Крейда был интересен "Колосу", но "Верес" нашел более убедительные аргументы, чем ковалевский клуб.

Полузащитник сыграл 18 матчей за национальную сборную Эстонии.

Двухкратный чемпион Эстонии (2019, 2020). Прошлый год отыграл в аренде за шведский "Хельсинборг" (24 матча, 1 результативная передача).

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В статье: Верес (Ровно) Владислав Крейда
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Источник:
НК Верес

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