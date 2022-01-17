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"Такого украинского казака еще надо поискать" - Львов прокомментировал подписание кипера, который играл в "чемпионате" Крыма
lvivfc.com
Спортивный директор "Львова" Максим Стефановский прокомментировал
"Мы долго следили, когда он еще играл за "Буковину", и еще когда первый раз познакомились, то такого еще украинского казака надо поискать. Вопрос в том чей Крым или где его земля и все такое, там однозначные вопросы, которые мы ему задавали. Крым - это Украина, он тут, он воспитанник "Днепра", был в Черновцах, здорово разговаривает на украинском языке.
Я не вижу никаких манипуляций по этому поводу. Если кто-то на диване пишет и ничего не хочет спросить, то это проблема этих людей", - сказал Стефановский.
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