"Такого украинского казака еще надо поискать" - Львов прокомментировал подписание кипера, который играл в "чемпионате" Крыма

Спортивный директор "Львова" Максим Стефановский прокомментировал подписание контракта с голкипером Иваном Пономаренко , который в 2018 -2020 годах играл в "чемпионате" Крыма, организованном российской оккупационной администрацией.

"Мы долго следили, когда он еще играл за "Буковину", и еще когда первый раз познакомились, то такого еще украинского казака надо поискать. Вопрос в том чей Крым или где его земля и все такое, там однозначные вопросы, которые мы ему задавали. Крым - это Украина, он тут, он воспитанник "Днепра", был в Черновцах, здорово разговаривает на украинском языке.

Я не вижу никаких манипуляций по этому поводу. Если кто-то на диване пишет и ничего не хочет спросить, то это проблема этих людей", - сказал Стефановский.