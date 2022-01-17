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Мирон Маркевич: Шахтер не поймут, если он не выиграет УПЛ, влупив столько в трансферы

Премьер-лига
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Потратились горняки серьезно

Мирон Маркевич: Шахтер не поймут, если он не выиграет УПЛ, влупив столько в трансферы

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич рассказал, кого считает фаворитом УПЛ текущего сезона.

– Смотря на трансферы, "Шахтер" – фаворит УПЛ и Кубка Украины?

– Если потратить столько денег, то шансы наверняка должны быть. "Шахтер" не поймут, если он не выиграет наш чемпионат, влупив столько в трансферы, – сказал Маркевич.

Напомним, что перед стартом сезона горняки купили Педриньо, Марлона и Лассина Траоре. В зимнее межсезонье команду пополнили Давид Нерес и Винисиус Тобиас. Общая сумма этих трансферов оценивается в 58 миллионов евро.

На зимнюю паузу донецкий клуб ушел в качестве лидера, отрыв от второго "Динамо" – 2 очка.

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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