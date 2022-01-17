Мирон Маркевич: Шахтер не поймут, если он не выиграет УПЛ, влупив столько в трансферы

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич рассказал, кого считает фаворитом УПЛ текущего сезона.

– Смотря на трансферы, " Шахтер " – фаворит УПЛ и Кубка Украины?

– Если потратить столько денег, то шансы наверняка должны быть. "Шахтер" не поймут, если он не выиграет наш чемпионат, влупив столько в трансферы, – сказал Маркевич.

Напомним, что перед стартом сезона горняки купили Педриньо, Марлона и Лассина Траоре. В зимнее межсезонье команду пополнили Давид Нерес и Винисиус Тобиас. Общая сумма этих трансферов оценивается в 58 миллионов евро.

На зимнюю паузу донецкий клуб ушел в качестве лидера, отрыв от второго "Динамо" – 2 очка.