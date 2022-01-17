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Официально: Будковский - игрок Полесья

Премьер-лига
(3 голосов)

Форвард будет играть в Первой лиге

Официально: Будковский - игрок Полесья

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" официально объявило о подписании контракта с 29-летним форвардом Филиппом Будковским.

Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года.

Последним клубом игрока была "Десна", за которую Филипп выступал с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команду 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Также ранее выступал за "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь", "Зарю", российский "Анжи", а также играл в бельгийских и французских командах.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Полесье" занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Филипп Будковский Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полесье

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Комментарии (6)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
17.01.2022 в 22:56
Им бы тренера нормального.
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+1
0
ЖИТОМИР (Житомир)
17.01.2022 в 23:03
уже даже соперникам жалко нашу команду)))
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0
0
Andreyko (Вінниця)
17.01.2022 в 22:44
явно карєра йде по дузі, але лише вниз...
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 22:17
Живёт в житомерском лесе, кудесник мяча Филипесе
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0
-1
kiwa83 (черкаси)
17.01.2022 в 22:02
Он что-то знает))))
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0
0
Лекарь (село Дарница)
17.01.2022 в 21:58
Улыбка-то, какая счастливая)
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0
0


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