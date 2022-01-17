Официально: Будковский - игрок Полесья

" Полесье " официально объявило о подписании контракта с 29-летним форвардом Филиппом Будковским.

Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года.

Последним клубом игрока была "Десна", за которую Филипп выступал с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команду 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Также ранее выступал за "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь", "Зарю", российский "Анжи", а также играл в бельгийских и французских командах.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Полесье" занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги.