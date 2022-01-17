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Официально: Будковский - игрок Полесья
Форвард будет играть в Первой лиге
polissyafc.com
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Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года.
Последним клубом игрока была "Десна", за которую Филипп выступал с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команду 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
Также ранее выступал за "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь", "Зарю", российский "Анжи", а также играл в бельгийских и французских командах.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Полесье" занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги.
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