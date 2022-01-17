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Винисиус Тобиас: Сейчас чувствую себя особенным

Премьер-лига
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У Шахтера очередной бразильский новичок

Винисиус Тобиас: Сейчас чувствую себя особенным

shakhtar.com

Новина українською

Новичок "Шахтера" Винисиус Тобиас рассказал о первых впечатлениях и целях в клубе

– Добро пожаловать в "Шахтер"! Какие эмоции испытываешь?

– Прекрасное ощущение – переживать эту мечту здесь, в "Шахтере"! Сейчас чувствую себя особенным, готов выполнять все, чего от меня потребуют. Будем вместе с командой работать над тем, чтобы 2022 год стал крутым и успешным в плане трофеев, ведь мы этого заслуживаем!

– Уже знаешь кого-то из футболистов и что известно о самом клубе?

– Много следил за Педриньо, Майконом, Фернандо, так как с ними знаком, они великолепные игроки. Счастлив, что нахожусь в этой команде, – она сильна и позволяет раскрываться. Надеюсь, смогу сделать большой вклад в игру "Шахтера".

– Тебе знаком стиль игры команды?

– Я понял, что футбол "Шахтера" – коллективная атакующая игра. Также мне импонирует взаимодействие с мячом, ведь я крайний защитник и люблю атаковать. Думаю, обладаю необходимыми качествами, чтобы быстро интегрироваться и помогать команде добиваться результата.

– Назовешь свои сильные качества на поле?

– Хорошая скорость, отличный дриблинг, опека соперника, а еще я прекрасно удерживаю мяч и имею большое желание играть.

– Какие цели ставишь перед собой в "Шахтере"?

– Главное в ближайшее время – хорошо провести сборы, а когда начнется чемпионат, хочу помогать команде побеждать и выиграть с ней не один титул.

– Что скажешь болельщикам клуба?

– Обещаю, что буду максимально отдаваться команде и делать все, чтобы мы вас радовали!

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В статье: Шахтер (Донецк) Винисиус Тобиас
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Источник:
ФК Шахтер

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