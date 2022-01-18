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Стало известно, почему Заря отказалась от выкупа контракта Аллахьяра

Премьер-лига
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Турки хотели 3 млн евро одним траншем

Стало известно, почему Заря отказалась от выкупа контракта Аллахьяра

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Луганская "Заря" в конце 2021 года рассталась с иранским легионером Аллахьяром Сайядманешем, который выступал в украинском клубе на правах аренды из турецкого "Фенербахче".

"Заря", имея опцию выкупа контракта футболиста в арендном соглашении, вступила в переговоры с "Фенербахче", чтобы футболист перешел в команду Виктора Скрипника на полноценной основе.

Речь шла о сумме в районе трех миллионов евро. Однако "Фенербахче" выдвинул луганскому клубу условие, что оплата за трансфер иранца должна быть одним платежем, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Взвесив все "за" и "против", "Заря" в итоге от таких требований турецкой стороны отказалась, поскольку сумма, запрошенная за трансфер игрока — примерно 60 процентов годового бюджета "Зари", поэтому Аллахьяр покинул Украину.

Отметим, что Аллахьяром, также интересуются бельгийский "Андерлехт" и английский "Халл Сити", при этом "Фенербахче" хочет получить за игрока порядка 5 млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Аллахяр Саядманеш
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