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Стало известно, почему Заря отказалась от выкупа контракта Аллахьяра
Турки хотели 3 млн евро одним траншем
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "
"Заря", имея опцию выкупа контракта футболиста в арендном соглашении, вступила в переговоры с "Фенербахче", чтобы футболист перешел в команду Виктора Скрипника на полноценной основе.
Речь шла о сумме в районе трех миллионов евро. Однако "Фенербахче" выдвинул луганскому клубу условие, что оплата за трансфер иранца должна быть одним платежем, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Взвесив все "за" и "против", "Заря" в итоге от таких требований турецкой стороны отказалась, поскольку сумма, запрошенная за трансфер игрока — примерно 60 процентов годового бюджета "Зари", поэтому Аллахьяр покинул Украину.
Отметим, что Аллахьяром, также интересуются бельгийский "Андерлехт" и английский "Халл Сити", при этом "Фенербахче" хочет получить за игрока порядка 5 млн евро.
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