Стало известно, почему Заря отказалась от выкупа контракта Аллахьяра

Луганская " Заря " в конце 2021 года рассталась с иранским легионером Аллахьяром Сайядманешем, который выступал в украинском клубе на правах аренды из турецкого "Фенербахче".

"Заря", имея опцию выкупа контракта футболиста в арендном соглашении, вступила в переговоры с "Фенербахче", чтобы футболист перешел в команду Виктора Скрипника на полноценной основе.

Речь шла о сумме в районе трех миллионов евро. Однако "Фенербахче" выдвинул луганскому клубу условие, что оплата за трансфер иранца должна быть одним платежем, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Взвесив все "за" и "против", "Заря" в итоге от таких требований турецкой стороны отказалась, поскольку сумма, запрошенная за трансфер игрока — примерно 60 процентов годового бюджета "Зари", поэтому Аллахьяр покинул Украину.

Отметим, что Аллахьяром, также интересуются бельгийский "Андерлехт" и английский "Халл Сити", при этом "Фенербахче" хочет получить за игрока порядка 5 млн евро.