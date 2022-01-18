Селезнев с опозданием в один день присоединился к Минаю

Нападающий "Mиная" Евгений Селезнев, который пропустил первый тренировочной день , присоединился к команде.

Также сейчас в тренировочном лагере "Миная" находится группа потенциальных новичков, самый известный среди них — левый защитник Николай Квасный, ранее выступавший за "Львов", "Ингулец" и "Прикарпатье".

На просмотре также есть игроки из молодежного состава "Ворсклы" и "Таврии". Впрочем, в "Минае" не скрывают, что более именитые новобранцы приедут в ближайшие дни.

Напомним, что заключительный этап подготовки футболисты "Миная" проведут в феврале в Турции. Контракты на проведение контрольных поединков будут подписаны на этой неделе.