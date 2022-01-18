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Громов: Ситуация, возникшая у меня в Заре, прояснится позже
Хавбек "Зари" высказался о возможном уходе из клуба
zarya-lugansk.com
Полузащитник "Зари" Артем Громов прокомментировал информацию, что он не поехал с командой на сборы в Турцию и собирается покинуть клуб.
"Это правда, что я не поехал на сборы с командой в Турцию. Однако комментировать возникшую ситуацию пока что не готов, сделаю это позже. Думаю, скоро ситуация прояснится и тогда будет комментарий", - сказал Громов.
Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Громов отметился одним голом в 14-ти встречах за “Зарю” в УПЛ.
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Источник:Meta-Ratings
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