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Громов: Ситуация, возникшая у меня в Заре, прояснится позже

Премьер-лига
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Хавбек "Зари" высказался о возможном уходе из клуба

Громов: Ситуация, возникшая у меня в Заре, прояснится позже

zarya-lugansk.com

Новина українською

Полузащитник "Зари" Артем Громов прокомментировал информацию, что он не поехал с командой на сборы в Турцию и собирается покинуть клуб.

"Это правда, что я не поехал на сборы с командой в Турцию. Однако комментировать возникшую ситуацию пока что не готов, сделаю это позже. Думаю, скоро ситуация прояснится и тогда будет комментарий", - сказал Громов.

Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Громов отметился одним голом в 14-ти встречах за “Зарю” в УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов
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