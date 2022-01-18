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Президент Вереса: Ждем англичанина на сборах в Турции
Ровенчане будут делать ставку на подписание легионеров
nkveres.club
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о трансферных целях своей команды.
– Нам важно усилиться качественными игроками. Мы, как видите, уже ищем легионеров, потому что понимаем, что украинский рынок нуждается в иностранных игроках.
– Сейчас в интернете пишут, что "Верес" планирует подписать англичанина.
– Мы его ждем на сборах, он приедет в Турцию. Завтра команда на них вылетает, и там присоединятся и англичанин, и еще несколько игроков. Но это будут просмотры. Если он подойдет главному тренеру, мы приступим к подписанию. Будут ли африканцы? Они, возможно, будут совсем молодыми, мы тоже их посмотрим. Но это уже на перспективу, – сказал Надеин в комментарии для Футбол NEWS.
Напомним, что первую часть сезона в УПЛ ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
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