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Президент Вереса: Ждем англичанина на сборах в Турции

Премьер-лига
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Ровенчане будут делать ставку на подписание легионеров

Президент Вереса: Ждем англичанина на сборах в Турции

nkveres.club

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о трансферных целях своей команды.

– Нам важно усилиться качественными игроками. Мы, как видите, уже ищем легионеров, потому что понимаем, что украинский рынок нуждается в иностранных игроках.

– Сейчас в интернете пишут, что "Верес" планирует подписать англичанина.

– Мы его ждем на сборах, он приедет в Турцию. Завтра команда на них вылетает, и там присоединятся и англичанин, и еще несколько игроков. Но это будут просмотры. Если он подойдет главному тренеру, мы приступим к подписанию. Будут ли африканцы? Они, возможно, будут совсем молодыми, мы тоже их посмотрим. Но это уже на перспективу, – сказал Надеин в комментарии для Футбол NEWS.

Напомним, что первую часть сезона в УПЛ ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
Футбол NEWS

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