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Йовичевич: Дубинчак является лучшим латералем Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Днепра-1" - о ротации двух защитников "Динамо"

Йовичевич: Дубинчак является лучшим латералем Украины

Фото: Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал уход Владислава Дубинчака и подписание на его место Романа Вантуха.

"Хочу поблагодарить Дубинчака за то, что он дал нашей команде. Он был очень полезен и доказал, что является лучшим латералем Украины, а по-моему, он является одним из лучших на этой позиции и в Европе. Конечно, у "Динамо" есть привилегии его вернуть, ну а мы вынуждены искать новых исполнителей на эту позицию.

Вантух на Дубинчака очень похож: небольшого роста, взрывной, умеющий играть в футбол, имеет интеллект. Думаю, что он справится с нашими требованиями, впишется в стиль игры, который у нас есть, и рассчитываем, что он нас усилит. Главное, чтобы у него все в порядке было со здоровьем.

Конечно, мы хотели бы приобрести еще одного футболиста на эту позицию, ведь хочется иметь двух равноценных игроков на каждое амплуа, чтобы росла конкуренция. К тому же, против "Динамо" Вантух, как и Дубинчак, опять-таки не сможет играть.

В будущем мы хотели бы меньше рассчитывать на арендуемых футболистов, а клуб мог бы распоряжаться собственными активами", – сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич Динамо (Киев) СК Днепр-1 Роман Вантух Владислав Дубинчак
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Источник:
Днепр-1

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