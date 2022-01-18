Продолжит карьеру в Литве. Полузащитник покинул Металлист 1925

"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с фланговым полузащитником Евгением Протасовым.

Протасов стал игроком харьковского клуба летом прошлого года. В первой части сезона полузащитник сыграл в составе "Металлиста 1925 года" 17 поединков, 15- в Премьер-лиге и 2 матча в Кубке Украины. Из них 11 раз Протасов выходил на поле в стартовом составе, а шесть раз вступал в игру, выходя на замену. На счету Евгения одна голевая передача в матче против "Днепра-1".

Руководство "Металлиста 1925" поблагодарило Евгения за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам.

Протасов продолжит карьеру в составе футбольного клуба "Судува" – одной из сильнейших команд Литвы. Харьковский клуб пожелал игроку успешного продолжения профессиональной карьеры.