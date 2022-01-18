  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Продолжит карьеру в Литве. Полузащитник покинул Металлист 1925
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Продолжит карьеру в Литве. Полузащитник покинул Металлист 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый этап карьеры для украинца

Продолжит карьеру в Литве. Полузащитник покинул Металлист 1925

Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен

Новина українською

"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с фланговым полузащитником Евгением Протасовым.

Протасов стал игроком харьковского клуба летом прошлого года. В первой части сезона полузащитник сыграл в составе "Металлиста 1925 года" 17 поединков, 15- в Премьер-лиге и 2 матча в Кубке Украины. Из них 11 раз Протасов выходил на поле в стартовом составе, а шесть раз вступал в игру, выходя на замену. На счету Евгения одна голевая передача в матче против "Днепра-1".

Руководство "Металлиста 1925" поблагодарило Евгения за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам.

Протасов продолжит карьеру в составе футбольного клуба "Судува" – одной из сильнейших команд Литвы. Харьковский клуб пожелал игроку успешного продолжения профессиональной карьеры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Судува (Мириямполе) Евгений Протасов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист 1925

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...