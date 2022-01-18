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Ворскла вышла из отпуска

Премьер-лига
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Полтавчане сразу включились в работу

Ворскла вышла из отпуска

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

17 января футболисты "Ворсклы" впервые собрались после отпуска и сразу включились в работу.

После рабочего совещания, в котором приняли участие руководители клуба, состоялась традиционная первая всеобщая пробежка в чаше главной арены города. Затем футболистов ждал визит в фитнес-клуб.

Пока нет в обойме игроков, занимающихся индивидуально: Венсана Тилля и Руслана Степанюка.

О первых потенциальных новичках коллектива, скорее всего, станет известно уже после прилета команды в Турцию.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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