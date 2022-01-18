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Тренер Шахтера: Ситуация по будущему Коноплянки прояснится в течение следующих дней

Премьер-лига
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Судьба вингера решится в ближайшее время

Тренер Шахтера: Ситуация по будущему Коноплянки прояснится в течение следующих дней

Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Давиде Поссацини в комментарии для Футбол NEWS рассказал о первых днях зимних сборов донецкого клуба, а также высказался о будущем вингера Евгения Коноплянки, который не полетел в Турцию вместе с командой.

"Вместе с тренерским штабом мы решили, что в определенные дни у нас будет только одна тренировка. Обычно это будет обеденное время. С тренировочным процессом все хорошо, ребята сконцентрированы и выполняют все наши требования. Прошло всего два дня сборов, а я вижу, что игроки в хорошей форме. Но это говорит только, что они отлично работали во время отпуска.

Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом, в течение следующих дней ситуация должна проясниться, — сказал Поссацини.

Напомним, что Евгений Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер" в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне вингер отыграл всего 47 минут.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Давиде Поссанцини
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Источник:
Футбол NEWS

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