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Десна после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19

Премьер-лига
(1 голосов)

У команды Александра Рябоконя кадровые проблемы

Десна после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Черниговская "Десна" возобновила подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

Поскольку "северян" покинула большая группа игроков, а клубу запрещено дозаявлять новичков, то главному тренеру Александру Рябоконю пришлось пригласить сразу семь юниоров из команды U-19. Все же, в клубе надеются, что в ближайшее время трансферный бан будет устранен, иначе "Десне" не избежать серьезных неприятностей.

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На 11 февраля запланирован вылет футболистов "Десны" на заключительный этап подготовки — в Турцию.

Напомним, после 18 туров "Десна" занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Комментарии (7)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.01.2022 в 15:19
А що там з Калиткою? Де він зараз?
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Бутига (Чернигов)
18.01.2022 в 15:06
Фамилии в студию! У нас есть Джилиндо Безгубченко, который поталантливее Мудрика будет. Запомните это имя. (Георгию на заметку))
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.01.2022 в 15:17
Думаю цьому Джилардіно далекувато до суперталанту Бєліча...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.01.2022 в 13:53
Эх, не могут голубеньких набрать))))
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-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.01.2022 в 15:18
Так, на тебе не розраховують, пратівний.
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Stihl Kindermann (Gonduras)
18.01.2022 в 13:20
вместе с Минтаем и Марыуполем кандидаты на понижения в классе
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.01.2022 в 15:19
Як мінімум будуть на 13-му, думаю прямо не вилетять, а ось у липні їх просто мабуть не допустяять до ЧУ 22-23.
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