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Десна после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19
У команды Александра Рябоконя кадровые проблемы
Фото - Олександр Приходько
Черниговская "Десна" возобновила подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.
Поскольку "северян" покинула большая группа игроков, а клубу запрещено дозаявлять новичков, то главному тренеру Александру Рябоконю пришлось пригласить сразу семь юниоров из команды U-19. Все же, в клубе надеются, что в ближайшее время трансферный бан будет устранен, иначе "Десне" не избежать серьезных неприятностей.
На 11 февраля запланирован вылет футболистов "Десны" на заключительный этап подготовки — в Турцию.
Напомним, после 18 туров "Десна" занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.
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