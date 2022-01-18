Десна после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19

Черниговская "Десна" возобновила подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

Поскольку "северян" покинула большая группа игроков, а клубу запрещено дозаявлять новичков, то главному тренеру Александру Рябоконю пришлось пригласить сразу семь юниоров из команды U-19. Все же, в клубе надеются, что в ближайшее время трансферный бан будет устранен, иначе "Десне" не избежать серьезных неприятностей.

На 11 февраля запланирован вылет футболистов "Десны" на заключительный этап подготовки — в Турцию.

Напомним, после 18 туров "Десна" занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.