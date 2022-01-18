Перестройка Григорчука. Черноморец подписывает легионеров и оставляет часть арендованных

Одесский "Черноморец" возвращается. По крайней мере, в это хотят верить большинство фанатов, радуясь последним изменениям. Новые владельцы, возвращение Романа Григорчука, интересные трансферы и уменьшение количества арендованных воспитанников "Динамо". Сдвиги действительно есть, но пока рано говорить к чему они приведут.

В нашей статье мы обойдемся без прогнозов, а просто систематизируем все трансферы одесситов и прикинем, с кем придется работать Роману Григорчуку в ближайшие полгода.

Спасительная бригада Григорчука

Трансферов на вход одесситы действительно провели немало. И большинство из них достойны нашего внимания. Поделить их стоит на две группы, состоящие из знакомых всем нам фамилий и тех, о ком многие узнали впервые. Начнем с первой категории лиц.

Из "Днепра-1" на вратарскую позицию подписали Евгения Паста. Говорить о нем лишний раз смысла нет. Опытный кипер, одессит, давний знакомый Григорчука, игравший ранее под его руководством. Трансфер точно под основу. Знаком с новым/старым тренером "моряков" и другой зимний новичок Иван Бобко. Выступал в "Черноморце", поездил по заграницам, недавно перебрался в "ЛНЗ", но по первому зову вернулся в Одессу. У него шансов стать основным гораздо меньше, чем у Паста, но свое игровое время Бобко получать должен.

Идем дальше. Артем Сухоцкий. После ухода из "Десны", левый фулбек полгода находился вне игры, но Григорчук должен будет привести его в порядок. 29 лет, еврокубковый и заграничный опыт - игрок для основы. А вот о Назарии Русине такого не скажешь. Некогда большой талант, забивающий в составе "Зари", немного потерялся. Возвращение в "Динамо", а после аренды в Польшу и "Днепр-1" не помогли перезагрузиться, а потому далеко не факт, что форвард будет первым выбором у Григорчука. С другой стороны, будет больше мотивации пахать и доказывать. Потенциал имеется.

На сборы с одесситами поехали также Николай Морозюк и Орест Кузык, но до подписания полноценных контрактов дело пока что не дошло. А мы переходим к трансферам зарубежных футболистов. Здесь интереснее. Левый вингер Руди Пожег оценен порталом Transfermarkt в один миллион евро. Он сходу стал самым дорогим игроком команды, а также претендентом на основу. Футболист в последнее время выступал за "Марибор" (21 игра за полгода, гол и три голевых), а также имеет опыт выступлений за национальную сборную Словении.

26-летний Борислав Цонев так же успел поиграть за свою сборную (гражданин Болгарии), а после неплохо побегать за "Левски" в этой кампании. На счету атакующего хавбека сразу восемь результативных действий (6+2). Играет "десятку", но может параллельно закрыть позицию на левом крыле. Еще один экс-представитель "Левски" - 19-летний форвард Мартин Петков. Его результативность в этой кампании не впечатляет (один гол в 15-ти встречах), но, вероятнее всего, он был взят на перспективу, а не сразу для игры в основе.

Дуглас Бергквист - один из самых опытных футболистов, подписанных "Черноморцем" зимой. В первой части кампании одесситы пропустили 40 голов, а потому без трансферов в линию обороны обойтись было невозможно. 28-летний Бергквист поиграл за "Эстерсунд" времен Грэма Поттера, набрался опыта в английских командах из низших дивизионов, и сейчас должен будет отлично зайти в Одессе. На правое крыло атаки к "морякам" прибыл вингер Дмитрий Юсов. На родине украинец не выступал с 2016-го, защищая цвета многих белорусских коллективов. В последнее время неплохо зарекомендовал себя в "БАТЭ". Он также имеет опыт игры на позиции форварда.



Новичок одесситов Дуглас Бергквист

Илия Мартинович чем-то схож с другими новичками. Как и Пожег, его последним клубом был "Марибор"; как и Бергквист, выступает на позиции защитника. В этом сезоне центрбек играл не очень часто, но разнообразие в защите одесситам необходимо. Самый экзотический новичок - 21-летний Хорхе Эрнандес. До сих пор непонятно, как атакующего хавбека сюда занесло из США, но наблюдать за ним будет интересно. Он пока без опыта выступлений на взрослом уровне, но, поговаривают, имеет достаточно таланта, дабы это исправить.

Покинувшие и ненужные

Как и во время каждой перестройки, не обошлось без потерь. Евгений Смирный, Даниил Скорко и Юрий Тлумак отправились в "Зарю". Нельзя сказать, что каждый имел неприкасаемый статус при Юрии Морозе, но экс-наставнику молодежной команды "Динамо" с ними было просто работать, потому свое игровое время они получали. А вот у Богдана Билошевского, который из одной аренды отправился в другую ("Александрия"), на юге Украины не пошло сразу. По разным причинам. Одна из них - два удаления в пяты стартовых турах.

Теперь к более ощутимым потерям. Роман Вантух присоединился к "морякам" только осенью, но почти сразу стал первым выбором на левом фланге. В отличие от многих других арендованных игроков, фулбек пошел на повышение в "Днепр-1", где должен будет заменить Дубинчака. Благо уже есть преемник - опытный Сухоцкий. Не стал Григорчук рассчитывать на Бугая, который на правах свободного агента отправился в ФК "Львов". На Владислава в первой части почти не делалась постоянная ставка, но свои пять результативных действий (3+2) он совершить успел. Посмотрим, сможет ли Русин превзойти этот показатель.

Главная потеря - Артур Авагимян. За своего лучшего футболиста "моряки" смогли выручить 150 тысяч евро, продав того в "Александрию", но кто же его заменит? Первым кандидатом видится пришедший Руди Пожег. Не зря ведь его так высоко котирует Transfermarkt, да и позиции у футболистов одинаковые - левый фланг атаки.

Наследие Мороза

Зимой "Черноморец" покинули далеко не все футболисты. Часть арендованных "динамовцев" отправились на сборы и вполне могут продолжить свое одесское турне и во второй части сезона. К примеру, Гио Цитаишвили и Никита Михайленко точно не помешали бы Григорчуку на новом/старом месте. Также остались Биловар и Кадири, позже прилетели Ванат и Кучерук. Есть и некогда основной защитник Дубко, который был арендован у "Ворсклы". Не факт, что в "Черноморце" останутся все, но часть из них - точно.

На месте и старая одесская бригада, рубившая окно в УПЛ из Первой лиги. Здесь и мегаопытный Сергей Кравченко, забивший в декабре гол-красавец. Есть и Бека Вачиберадзе, Илья Путря, Даниил Варакута, Евгений Мартыненко, пропустивший первые полгода из-за травмы. Не забывайте и о футболистах атаки - Андрей Штогрин и Максим Брагару играли осенью не столь часто, но у них остается возможность засветиться перед новым тренером.

Сейчас состав "Черноморца" идет на седьмом месте по стоимости в УПЛ. Кто будет играть в основе? Отвечать не будем, по крайней мере до окончания зимних сборов. Но в качестве бонусов предлагаем вам ознакомиться с самым дорогим составом "моряков", опираясь на все тот же портал Transfermarkt. Это поможет оценить приблизительную картину.