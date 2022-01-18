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Вернется в строй не раньше марта. Защитник Шахтера получил перелом

Премьер-лига
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(1 голосов)

У игрока сборной Украины перелом малоберцовой кости

Вернется в строй не раньше марта. Защитник Шахтера получил перелом

Новина українською

У защитника "Шахтера" и сборной Украины Сергея Кривцова диагностирован перелом малоберцовой кости. Об этом информирует Футбол NEWS.

Отмечается, что 30-летний футболист вернется в строй не раньше марта. При этом травму он получил в бытовых условиях, поскользнувшись во время гололеда. В текущем сезоне Кривцов провел 7 матчей, в которых выполнил 1 результативную передачу.

Что касается Манора Соломона, то он должен присоединится к команде уже на втором сборе.

К слову, 24 марта сборной Украины предстоит сыграть в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии в Глазго.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
18.01.2022 в 14:11
Пора наверное заканчивать. Месяц играет, три месяца лечится. Здоровье дороже.
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