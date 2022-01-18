Вернется в строй не раньше марта. Защитник Шахтера получил перелом

У защитника "Шахтера" и сборной Украины Сергея Кривцова диагностирован перелом малоберцовой кости. Об этом информирует Футбол NEWS.

Отмечается, что 30-летний футболист вернется в строй не раньше марта. При этом травму он получил в бытовых условиях, поскользнувшись во время гололеда. В текущем сезоне Кривцов провел 7 матчей, в которых выполнил 1 результативную передачу.

Что касается Манора Соломона, то он должен присоединится к команде уже на втором сборе.

К слову, 24 марта сборной Украины предстоит сыграть в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии в Глазго.