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Тренер Ингульца: На сборах в Турции у нас запланировано 7 спаррингов

Премьер-лига
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Сергей Лавриненко рассказал о планах команды на межсезонье

Тренер Ингульца: На сборах в Турции у нас запланировано 7 спаррингов

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился планами своей команды на зимний сбор в Турции.

"Спаррингов на первом сборе мы не планировали. Мы понимали, что наш сбор в Турции будет длительным, с 27 января по 24 февраля. Там у нас запланировано 7 спаррингов. Мы проведем хорошие игры и сможем подтянуть как функциональное состояние ребят, так и провести качественные спарринги с хорошими командами.

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Самое главное, что эмоциональное состояние ребят хорошее. Они соскучились по работе, друг по другу. Все съехались с хорошим настроением. Каждому давалось домашнее задание, и надеюсь, что ребята его добросовестно и качественно выполняли, понимая, насколько сложные задачи нам сейчас предстоит решать на футбольном поле. Думаю, что все готовились, старались, и в ближайшая неделя это покажет", — сказал Лавриненко.

Отметим, что первую половину сезона "Ингулец" завершил на 14 месте в турнирной таблице с 13 набранными очками в активе.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
Футбол NEWS

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