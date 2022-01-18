Шевчук: Вересу очень трудно конкурировать на трансферном рынке с другими командами

Спортивный директор "Вереса " Вячеслав Шевчук рассказал о сложностях работы клуба на трансферном рынке.

"Сейчас в украинском футболе все проснулись и тратят очень большие средства. Нам очень трудно конкурировать с другими командами, но у нас есть свой бюджет, за который не можем выходить.

Поэтому ищем тех игроков, которые могли бы нас усилить, и с которыми мы могли бы дальше вместе развиваться", — сказал Шевчук.