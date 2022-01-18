  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевчук: Вересу очень трудно конкурировать на трансферном рынке с другими командами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: Вересу очень трудно конкурировать на трансферном рынке с другими командами

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сейчас все проснулись и тратят очень большие средства

Шевчук: Вересу очень трудно конкурировать на трансферном рынке с другими командами

instagram.com/veres.club

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук рассказал о сложностях работы клуба на трансферном рынке.

"Сейчас в украинском футболе все проснулись и тратят очень большие средства. Нам очень трудно конкурировать с другими командами, но у нас есть свой бюджет, за который не можем выходить.

Поэтому ищем тех игроков, которые могли бы нас усилить, и с которыми мы могли бы дальше вместе развиваться", — сказал Шевчук.

Напомним, что первую часть сезона в УПЛ ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...