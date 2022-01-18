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Шевчук: Вересу очень трудно конкурировать на трансферном рынке с другими командами
Сейчас все проснулись и тратят очень большие средства
instagram.com/veres.club
Спортивный директор
"Сейчас в украинском футболе все проснулись и тратят очень большие средства. Нам очень трудно конкурировать с другими командами, но у нас есть свой бюджет, за который не можем выходить.
Поэтому ищем тех игроков, которые могли бы нас усилить, и с которыми мы могли бы дальше вместе развиваться", — сказал Шевчук.
Напомним, что первую часть сезона в УПЛ ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
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