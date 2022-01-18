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Врач Мариуполя: Некоторые игроки пока не могут тренироваться из-за старых травм
Некоторые игроки еще должны пройти тесты
fcmariupol.com
Один из главных аутсайдеров нынешнего сезона УПЛ, "
Уже 25 января команда отправиться на зимний сбор в Турции и пробудет там почти месяц, до 24 февраля. Главный врач клуба Дмитрий Лисицын рассказал о состоянии футболистов команды перед началом подготовки ко второй части сезона.
"Все вышли здоровыми, но несколько человек не приступят к занятиям в общей группе из-за старых травм, мы должны их сначала протестировать. Прошлый сезон у нас не завершили Кулаков и Свитюха. На данный момент они залечили свои травмы, просто еще нужно провести тестирование", — сказал Лисицын.
Напомним, что "Мариуполь" после осенней части сезона занимает в чемпионате 16 место, набрав восемь очков.
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