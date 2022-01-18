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Врач Мариуполя: Некоторые игроки пока не могут тренироваться из-за старых травм

Премьер-лига
(1 голосов)

Некоторые игроки еще должны пройти тесты

Врач Мариуполя: Некоторые игроки пока не могут тренироваться из-за старых травм

fcmariupol.com

Новина українською

Один из главных аутсайдеров нынешнего сезона УПЛ, "Мариуполь", вышел из отпуска и впервые собрался в новом году.

Уже 25 января команда отправиться на зимний сбор в Турции и пробудет там почти месяц, до 24 февраля. Главный врач клуба Дмитрий Лисицын рассказал о состоянии футболистов команды перед началом подготовки ко второй части сезона.

"Все вышли здоровыми, но несколько человек не приступят к занятиям в общей группе из-за старых травм, мы должны их сначала протестировать. Прошлый сезон у нас не завершили Кулаков и Свитюха. На данный момент они залечили свои травмы, просто еще нужно провести тестирование", — сказал Лисицын.

Напомним, что "Мариуполь" после осенней части сезона занимает в чемпионате 16 место, набрав восемь очков.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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