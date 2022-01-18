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Изменения в планах. Известны все 4 соперника Динамо на испанском сборе

Премьер-лига
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У киевлян произошли некоторые изменения в планах подготовки

Изменения в планах. Известны все 4 соперника Динамо на испанском сборе

fcdynamo.com

Новина українською

Некоторые изменения произошли в расписание контрольных матчей киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Испании.

Стал известен четвертый соперник "Динамо", а также время и место всех четырех игр.

Ранее анонсированный на 19 января матч с "Мурсией" не состоится. Вместо него 21 января киевляне сыграют со сборной испанских свободных агентов.

  • 21 января. 12:00. "Динамо" - AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов)
  • 22 января. 18:00. "Динамо" - "Расинг Унион" (Люксембург)
  • 25 января. 18:00. "Динамо" - "Реал Мурсия" (Испания)
  • 27 января. 12:00. "Динамо" - "Буде-Глимт" (Норвегія)

Время начало матчей указано киевское

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале "Динамо" в YouTube.

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В статье: Динамо (Киев)
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