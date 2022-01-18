Премьер-лига
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Изменения в планах. Известны все 4 соперника Динамо на испанском сборе
У киевлян произошли некоторые изменения в планах подготовки
fcdynamo.com
Некоторые изменения произошли в расписание контрольных матчей киевского "
Стал известен четвертый соперник "Динамо", а также время и место всех четырех игр.
Ранее анонсированный на 19 января матч с "Мурсией" не состоится. Вместо него 21 января киевляне сыграют со сборной испанских свободных агентов.
- 21 января. 12:00. "Динамо" - AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов)
- 22 января. 18:00. "Динамо" - "Расинг Унион" (Люксембург)
- 25 января. 18:00. "Динамо" - "Реал Мурсия" (Испания)
- 27 января. 12:00. "Динамо" - "Буде-Глимт" (Норвегія)
Время начало матчей указано киевское
Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале "Динамо" в YouTube.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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