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Денис Попов: Григорий Суркис на свадьбе очень красивый тост сказал - я так кайфанул от него

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник Динамо в декабре отгулял свадьбу

Денис Попов: Григорий Суркис на свадьбе очень красивый тост сказал - я так кайфанул от него

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов, который недавно отгулял свадьбу, рассказал, что молодожёнам подарили Игорь и Григорий Суркисы.

"Наверное, самый трогательный момент был, когда кольцами обменивались. И когда жена с папой танцевала последний танец. Весь день был настолько эмоциональным… На словах трудно передать. Это нужно прожить самому, прочувствовать. Словами не описать.

Как ведут себя братья Суркисы, которых я пригласил на свадьбу, в быту? Честно говоря, я сам их в первый раз в таком статусе видел. Они такие же, как обычно. Чуть расслабленные, не в работе. Нормальные, адекватные. Они же тоже люди. Я очень рад, что они пришли, нашли время. Это дорогого стоит. Я проявил со своей стороны уважение, они проявили уважение. Было очень приятно, если честно.

Что подарили? Григорий Михайлович очень красивый тост сказал. Я так кайфанул от него… Своими словами, он сам все сочинил. Такие слова, прямо все в точку, все четко. И это он не взял из Интернета, а сам сочинил. Человек готовился, для него это было важно. И это самый большой подарок от них. Приятный, который запомнился. Он у меня в кожаной папке в сейфе лежит", — рассказал Попов.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
PRESSING

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Комментарии (8)
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Динамiт (Василькiв)
18.01.2022 в 20:23
Де ж це бидло взялось в ДИНАМО ???
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.01.2022 в 19:38
В кожаном сейфе.
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+1
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
18.01.2022 в 20:21
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.01.2022 в 19:36
Царь слово молвил. Раб растрогался.
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+2
0
Caballero (DC)
18.01.2022 в 19:07
Дэн в натуре расслабился с братками проявившими к нему уважение. Ништяк.
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.01.2022 в 19:05
Кожаный папка)))
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+3
0
Будєм разбіратся (Київ)
18.01.2022 в 19:01
Грігорій Суркіс красівий тост сам сочініл і тепер він лежить в кожаной папкє в сєйфє! Це прекрасно, я счітаю!
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+5
-1
Caballero (DC)
18.01.2022 в 19:09
Всьо по понятіям. Нікто нє вабідє.
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+3
0


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