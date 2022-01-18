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Черноморец открыл сезон зимних спаррингов победой над Лехией
Моряки сыграли четыре тайма по полчаса
instagram.com/chernomoretsfc
Одесский
Во вторник, 18 января, одесситы в Белеке сыграли с польской Лехией из Гданська.
Формат поединка был довольно непривычным - команды договорились сыграть четыре тайма по 30 минут, ну или два матча по часу, можно и так сказать.
Роман Григорчук выставил на каждый матч (игровой час) разные составы.
Игра проходила не в лучших погодных условиях – сильный ветер, всего +2 на термометре из-за чего команды долго не могли разбегаться.
Первые 60 минут прошли в целом в равной борьбе, но вот с моментами были проблемы – команды долго привыкали к погоде, сопернику, и в целом, на голы не наиграли.
Вторые 60 минут со стороны Черноморца пошли повеселее. В первом тайме Орест Кузык отлично навесил с фланга и Юсов головой в борьбе с защитником неотразимо пробил головой – довольно красивый гол получился.
Ну а на 35-й минуте второго матча поляки обрезались в центре поля, одесситы разогнали контру 4 в 2 и Вачиберадзе спокойно завершил прорыв.
У Лехии в атаке не было и этого, поэтому моряки спокойно довели дело до победы, при этом, в концовке не реализовал еще пару хороших моментов.
2:0, первая победа Григорчука хоть и в таком странном по таймингу матче.
Черноморец – Лехия (Польша). Первый матч - 0:0
Черноморец – Лехия (Польша) Второй матч - 2:0
Голы: Юсов (10), Вачиберадзе (35)
Черноморец (первый матч): Варакута, Бергквист, Мартинович, Путря, Дубко, Бобко, Цитаишвили, Эрнандес, Ванцаш, Цонев, Русин.
Черноморец (второй матч): Крынский, Биловар, Ларин, Брагару, Денис Кузык, Кадири, Вачиберадзе, Михайленко, Орест Кузык, Штогрин, Юсов
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