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Черноморец открыл сезон зимних спаррингов победой над Лехией

Премьер-лига
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Моряки сыграли четыре тайма по полчаса

Черноморец открыл сезон зимних спаррингов победой над Лехией

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Одесский Черноморец первым из клубов УПЛ открыл календарь зимних спаррингов в Турции.

Во вторник, 18 января, одесситы в Белеке сыграли с польской Лехией из Гданська.

Формат поединка был довольно непривычным - команды договорились сыграть четыре тайма по 30 минут, ну или два матча по часу, можно и так сказать.

Роман Григорчук выставил на каждый матч (игровой час) разные составы.

Игра проходила не в лучших погодных условиях – сильный ветер, всего +2 на термометре из-за чего команды долго не могли разбегаться.

Первые 60 минут прошли в целом в равной борьбе, но вот с моментами были проблемы – команды долго привыкали к погоде, сопернику, и в целом, на голы не наиграли.

Вторые 60 минут со стороны Черноморца пошли повеселее. В первом тайме Орест Кузык отлично навесил с фланга и Юсов головой в борьбе с защитником неотразимо пробил головой – довольно красивый гол получился.

Ну а на 35-й минуте второго матча поляки обрезались в центре поля, одесситы разогнали контру 4 в 2 и Вачиберадзе спокойно завершил прорыв.

У Лехии в атаке не было и этого, поэтому моряки спокойно довели дело до победы, при этом, в концовке не реализовал еще пару хороших моментов.

2:0, первая победа Григорчука хоть и в таком странном по таймингу матче.

Черноморец – Лехия (Польша). Первый матч - 0:0

Черноморец – Лехия (Польша) Второй матч - 2:0

Голы: Юсов (10), Вачиберадзе (35)

Черноморец (первый матч): Варакута, Бергквист, Мартинович, Путря, Дубко, Бобко, Цитаишвили, Эрнандес, Ванцаш, Цонев, Русин.

Черноморец (второй матч): Крынский, Биловар, Ларин, Брагару, Денис Кузык, Кадири, Вачиберадзе, Михайленко, Орест Кузык, Штогрин, Юсов

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.01.2022 в 20:52
ГРИ надо у Мирчи выпросить Шкурина -он на него не расчитывает -будет сидеть в ДК на лавке
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