  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жизнь владельца Динамо. Как живет Игорь Суркис?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жизнь владельца Динамо. Как живет Игорь Суркис?

Премьер-лига
(5 голосов)

Поднимаем важные темы

Жизнь владельца Динамо. Как живет Игорь Суркис?

Новина українською

Управление легендарным клубом почти всегда означает много хейта. Мы не имеем представления о том, как живет президент Динамо Игорь Суркис. А давайте представим: как принять решение назначить Луческу главным тренером, как слышать унижение от ультрас, как держать один из двух топ-клубов Украины?

Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...