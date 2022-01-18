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Жизнь владельца Динамо. Как живет Игорь Суркис?
Поднимаем важные темы
Управление легендарным клубом почти всегда означает много хейта. Мы не имеем представления о том, как живет президент Динамо Игорь Суркис. А давайте представим: как принять решение назначить Луческу главным тренером, как слышать унижение от ультрас, как держать один из двух топ-клубов Украины?
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