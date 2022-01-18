УПЛ планирует выручить за телеправа 12 млн долларов

Ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников рассказал о том, кто и как планирует бороться за права на показ УПЛ в ближайшие три года.

"По моей информации, уже в середине февраля будет стартовать прием заявок на участие в тендере. И это означает, что тендер состоится уже в марте.

Уже была информация, что УПЛ ведет переговоры с зарубежными компаниями – DAZN, Setanta, Eleven Sports о продаже международного пакета на Европу.

Сейчас не исключается вариант, что эти трансляторы бдут показывать у нас, в Украине.

Однако мало верится, что эти международные компании могут выиграть тендер, потому что они считают деньги, и если они будут заходить на украинский рынок, то они будут выставлять адекватную цену.

А главные фавориты в борьбе за телепул – MEGOGO и каналы Футбол будут выставлять не рыночную, завышенную цену.

С этого тендера УПЛ планирует выручить 12 млн долларов (вероятно, за 3 года, - прим), что вдвое больше, чем ТК Футбол заплатили на прошлых торгах", - сказал Болотников.