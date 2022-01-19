Воробей: Коноплянка сейчас в таком возрасте, что ему нужно играть, а денег он и так уже заработал достаточно

Экс-форвард Шахтера Андрей Воробей высказал свое мнение, что нужно делать Евгению Коноплянке, чтобы реанимировать свою карьеру.

— Как думаете, почему у Коноплянки не получилось в Шахтере?

— Причина банальная — в Шахтере очень большая конкуренция. К тому же, когда Женя пришел в клуб, он был не в идеальной форме. У него было мало игровой практики в Шальке, и он пришел в Шахтер не на пике своих возможностей. Он просто не выдержал конкуренции.

— Чья, по-вашему, была инициатива пригласить Коноплянку в Шахтер?

— Не знаю, кто его приглашал, но на то момент он был ведущим игроком сборной Украины. Также свою роль сыграл лимит на легионеров в УПЛ, плюс трансферная сумма была небольшая. Наверное, тренер и руководство рассчитывали, что игрок поможет и усилит команду. Тем более Шахтеру в то время были нужны креативные игроки на фланги.

— Как думаете, что ему нужно делать сейчас, где продолжать карьеру?

— Трудно сказать. Не знаю, получится ли у него за рубежом. Возможно, стоит рассмотреть Турцию. Если будут предложения, то лучше, конечно, попробовать себя за рубежом. Жене однозначно нужно что-то менять.

— Появилась информация, что он договаривается с Днепром-1 или Металлистом. Это будет хороший шаг в его карьере?

— Я бы не сказал, что прямо хороший шаг, но всегда нужно двигаться с мертвой точки. Сейчас у Жени такой возраст, что еще хочется играть. Думаю, он не потеряется в новом клубе, учитывая тот опыт, что у него есть. Возможно, у него откроется вторая молодость, если тренер будет ему доверять. Еще рано списывать его со счетов. Женя полон сил, и я уверен, что он себя еще покажет.

Днепр — это его город. Думаю, он там быстро адаптируется. Болельщики его там любят, знают и помнят. Можно сказать, он едет к себе домой.

— В Днепре-1 на его позиции выступает игрок молодежной сборной Украины Александр Назаренко. Сможет ли Коноплянка выиграть у него конкуренцию?

— В любом клубе должна быть конкуренция. Не может быть такого, что придет в клуб и будет там единственным игроком на своей позиции. Жене придется всё доказывать заново. Былые заслуги нужно забывать, начинать работать и доказывать место в составе.

Учитывая опыт и возможности Жени, он готов вытеснить Назаренко и усилить команду. У него огромный потенциал. Я считаю, что он еще не до конца раскрылся.

— Представим, что у Коноплянки зимой не получится найти новый клуб. Есть ли у него хоть маленькая вероятность побороться в Шахтере с Нересом, Соломоном и Мудриком за место в составе?

— Вряд ли. Тренер уже видит, что Женя проигрывает конкуренцию другим игрокам и маловероятно, что он предоставит ему шанс.

— Как считаете, может, Женя сам снизил к себе требования?

— Не могу сказать. Здесь нужно видеть тренировочный процесс и как он себя ведет в быту. Сыграло свою роль много факторов, включая травму. Пока он восстанавливался после травмы, на его место пришли более перспективные игроки, которые хорошо себя зарекомендовали. Сейчас ему чего-то не хватает, чтобы выиграть конкуренцию, может, тренер его не видит в составе.

У меня была похожая ситуация в Шахтере, я выбрал играть и перешел в Днепр

— Подводя итоги, можно сказать, что подписание Коноплянки в 2019 году — это провал менеджмента Шахтера?

— Не считаю это провалом. Провалы были на других фамилиях, не буду называть. На тот момент клуб провел хорошую сделку. Коноплянка — это топ-игрок. Другое дело, что не пошло у самого футболиста. Тут надо разбираться внутри коллектива.

— Президент Днепра-1 говорил, что готов рассмотреть вариант с Коноплянкой, но для этого ему придется пойти на снижение зарплаты. Как думаете, готов Женя к этому шагу?

— Жене нужно выбирать, что он хочет — золотую клетку или игровой тонус. У меня была похожая ситуация и я выбрал играть, а не сидеть на лавке. Хотя я только подписал новый контракт с Шахтером и мог спокойненько сидеть еще четыре года. Но я хотел играть и ушел в Днепр, о чем не жалею. Женя сейчас в таком возрасте, что ему нужно играть, а денег он и так уже заработал достаточно.