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Денис Попов: У де Пены в Динамо самый простой автомобиль. Служебный Ford такой некрасивый
А у Бойко гелик
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Защитник "
- У кого в "Динамо" самый простой автомобиль?
– У де Пены. Он ездит на служебной машине "Динамо".
- Что за машина?
– Ford такой некрасивый. Зачем ему тут машина? У него там есть хорошая. А так у всех машины хорошие.
- У кого самая мажорная?
– У Бойко "гелик" очень классный.
- Лучше, чем у Игоря Суркиса?
– Думаю, Суркис в стоке брал, ничего не доделывали. У Дена просто Brabus, а так они все одинаковое плюс-минус.
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