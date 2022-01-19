Денис Попов: У де Пены в Динамо самый простой автомобиль. Служебный Ford такой некрасивый

Защитник " Динамо " Денис Попов в интервью Youtube-каналу Pressing рассказал, у кого самая крутая машина в команде.

- У кого в "Динамо" самый простой автомобиль?

– У де Пены. Он ездит на служебной машине "Динамо".

- Что за машина?

– Ford такой некрасивый. Зачем ему тут машина? У него там есть хорошая. А так у всех машины хорошие.

- У кого самая мажорная?

– У Бойко "гелик" очень классный.

- Лучше, чем у Игоря Суркиса?

– Думаю, Суркис в стоке брал, ничего не доделывали. У Дена просто Brabus, а так они все одинаковое плюс-минус.