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Денис Попов: У де Пены в Динамо самый простой автомобиль. Служебный Ford такой некрасивый

Премьер-лига
(1 голосов)

А у Бойко гелик

Денис Попов: У де Пены в Динамо самый простой автомобиль. Служебный Ford такой некрасивый

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов в интервью Youtube-каналу Pressing рассказал, у кого самая крутая машина в команде.

- У кого в "Динамо" самый простой автомобиль?

– У де Пены. Он ездит на служебной машине "Динамо".

- Что за машина?

– Ford такой некрасивый. Зачем ему тут машина? У него там есть хорошая. А так у всех машины хорошие.

- У кого самая мажорная?

– У Бойко "гелик" очень классный.

- Лучше, чем у Игоря Суркиса?

– Думаю, Суркис в стоке брал, ничего не доделывали. У Дена просто Brabus, а так они все одинаковое плюс-минус.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов Карлос де Пена
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
19.01.2022 в 01:02
Суркіс на стокє брал! Піймав себе на думці , що чекаю на інтерв’ю Попова
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