Дубинчак: Буду прилагать все усилия, чтобы стать основным игроком Динамо

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак, который вернулся из аренды и готовится ко второй части сезона в составе первой команды на сборе в Испании, в интервью клубным СМИ рассказал о работе на сборе, нагрузках Мирчи Луческу и о том, как его принял родной коллектив:

- Ожидал, что погода в Испании будет немного лучше и теплее, даже в номерах немного прохладно. Но ничего страшного, когда идет работа, лучше, чтобы было холодно, чем жарко.

- Сильно ли обрадовались, когда узнали, что поедете на сбор с "Динамо"?

- Да, конечно. Уже в который раз пытаюсь закрепиться в команде, дай бог, сейчас получится. Буду прикладывать для этого все усилия и делать все от меня зависящее, чтобы стать в "Динамо" основным игроком.

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- Чувствуете ли ответственность в связи с тем, что должны заменить Миколенко?

- Слышал его теплые слова обо мне, он также говорил мне их лично, за что спасибо. Я рад за Виталика, что он перешел в такой большой клуб, а я постепенно буду закрепляться в "Динамо". Конечно, готов к ответственности. Я уже не молодой парень, у меня есть определенный опыт за плечами, поэтому, повторюсь, буду делать все возможное, чтобы закрепить место в составе за собой.

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- Как вас принял коллектив после возвращения?

- Тепло принял, ребята, с которыми дружу, обрадовались. Но в команде есть ребята и постарше, постепенно налаживаю отношения со всеми.

- У команды запланировано три сбора, готовы ли к такой нагрузке?

- У нас нет выбора, нужно делать то, что говорит тренер, работать и выжимать из себя максимум. Будет тяжело, но, думаю, мы к этому готовы, - сказал Дубинчак.