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Рух сыграет два спарринга в один день
"Желто-черные" сыграют с представителями чемпионата Львовской области
Фото: ФК Рух
"Рух" определился с соперниками на первом этапе сборов.
В субботу, 22 января, подопечные Леонида Кучука проведут первые товарищеские матчи в новом году. В соперниках – представители чемпионата Львовской области.
В 11:00 состоится поединок против ФК "Кормил" Давыдов, а в 13:30 "Рух" сыграет против стрийской "Скалы". Оба матча состоятся в Академии футбола "желто-черных".
29-го января "руховцев" ждут следующие спарринги, соперники будут объявлены позже. А уже 30 января "желто-черные" отправятся на второй этап сборов в Турцию.
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