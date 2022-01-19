Рух сыграет два спарринга в один день

"Рух" определился с соперниками на первом этапе сборов.

В субботу, 22 января, подопечные Леонида Кучука проведут первые товарищеские матчи в новом году. В соперниках – представители чемпионата Львовской области.

В 11:00 состоится поединок против ФК "Кормил" Давыдов, а в 13:30 "Рух" сыграет против стрийской "Скалы". Оба матча состоятся в Академии футбола "желто-черных".

29-го января "руховцев" ждут следующие спарринги, соперники будут объявлены позже. А уже 30 января "желто-черные" отправятся на второй этап сборов в Турцию.