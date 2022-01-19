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Александрия продлила контракт с полузащитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек остается в команде

Александрия продлила контракт с полузащитником

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" продолжает укреплять свой кадровый актив на будущие сезоны. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, клуб подписал новое соглашение с полузащитником своей команды Максимом Третьяковым.

О деталях контракта пока неизвестно. Третьяков выступает за александрийцев с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек сыграл 17 матчей, в которых забил 5 голов и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что после 18 туров "Александрия" занимает шестое место в УПЛ, набрав 19 очков.

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В статье: ФК Александрия Максим Третьяков
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Источник:
Meta-Ratings

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