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"Бабочки в животе". Трубин – о волнении перед стартом сбора Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "горняков" рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

"Бабочки в животе". Трубин – о волнении перед стартом сбора Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о первых тренировках в новом году, особенностях сборов и адаптации новичков

– Расскажи, как проходят сборы? Какие ощущения от первых дней?

– Супер! Наконец-то собрались всей командой, начинаем подготовку к чемпионату. Первые дни были втягивающими и прошли плавно, а теперь предстоит самое веселье – двухразовые тренировки.

– Чувствуются нагрузка и усталость?

– Пока нет. Единственное, с утра после двух тренировок было тяжело вставать, но, когда приходишь в себя, просыпаешься, все становится на свои места и нормализуется. Пока полной нагрузки не почувствовали, это впереди.

– Какая атмосфера внутри команды, настроение?

– Со многими ребятами не виделся около месяца, а с некоторыми встречались во время отпуска. Атмосфера отличная! Перед стартом сбора даже было приятное волнение, такие бабочки были в животе, потому что хотелось поскорее начать заниматься. Сейчас со всеми общаемся, смеемся, как будто этого отпуска и не было.

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– В этом году "Шахтеру" предстоят необычно долгие сборы, которые включают два выездных этапа продолжительностью более двух недель каждый…

– Все в команде понимают: если мы хотим хорошо показывать себя во внутреннем чемпионате, побеждать в кубках, быть успешными в следующем сезоне на евроарене, то должны хорошо работать. Без долгих сборов и упорного труда этого невозможно добиться. Я даже рад, что нас ожидает такая большая и насыщенная подготовка, есть возможность хорошо отработать каждый компонент, довести его до автоматизма и стать сильнее.

– Что скажешь о новичках – Тобиасе и Нересе? Какие впечатления оставили ребята, как проходит их адаптация?

– Пока тяжело что-то сказать, ведь у нас не было игровых упражнений. Но если они заинтересовали наш клуб, значит, способны усилить коллектив, конкуренцию внутри команды и показывать отличный футбол. Проблем с адаптацией возникнуть не должно, ведь в "Шахтере" выступает много бразильцев, с которыми они могли пересекаться и раньше. Так что все будет отлично, - сказал Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 13:04
Главное, чтобы руками бабочек не ловил)
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2.dc (Николаев)
19.01.2022 в 12:12
Бабочки - это хорошо ... нет былой уверенности после травмы. Не скажу, что стал играть хуже, стал пропускать, а это плохо. Дошло до того, что уже и некто Пятов в конкуренты нарисовался - короче, давай парень, отгоняй мух от котлет ... ;)
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0
-1
kuko (Lviv)
19.01.2022 в 11:24
"Бабочки в животе" - ..так обычно говорят дамы в определённые моменты..
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+3
0


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