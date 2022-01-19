Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Бабочки в животе". Трубин – о волнении перед стартом сбора Шахтера
Голкипер "горняков" рассказал о подготовке команды ко второй части сезона
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о первых тренировках в новом году, особенностях сборов и адаптации новичков
– Расскажи, как проходят сборы? Какие ощущения от первых дней?
– Супер! Наконец-то собрались всей командой, начинаем подготовку к чемпионату. Первые дни были втягивающими и прошли плавно, а теперь предстоит самое веселье – двухразовые тренировки.
– Чувствуются нагрузка и усталость?
– Пока нет. Единственное, с утра после двух тренировок было тяжело вставать, но, когда приходишь в себя, просыпаешься, все становится на свои места и нормализуется. Пока полной нагрузки не почувствовали, это впереди.
– Какая атмосфера внутри команды, настроение?
– Со многими ребятами не виделся около месяца, а с некоторыми встречались во время отпуска. Атмосфера отличная! Перед стартом сбора даже было приятное волнение, такие бабочки были в животе, потому что хотелось поскорее начать заниматься. Сейчас со всеми общаемся, смеемся, как будто этого отпуска и не было.
– В этом году "Шахтеру" предстоят необычно долгие сборы, которые включают два выездных этапа продолжительностью более двух недель каждый…
– Все в команде понимают: если мы хотим хорошо показывать себя во внутреннем чемпионате, побеждать в кубках, быть успешными в следующем сезоне на евроарене, то должны хорошо работать. Без долгих сборов и упорного труда этого невозможно добиться. Я даже рад, что нас ожидает такая большая и насыщенная подготовка, есть возможность хорошо отработать каждый компонент, довести его до автоматизма и стать сильнее.
– Что скажешь о новичках – Тобиасе и Нересе? Какие впечатления оставили ребята, как проходит их адаптация?
– Пока тяжело что-то сказать, ведь у нас не было игровых упражнений. Но если они заинтересовали наш клуб, значит, способны усилить коллектив, конкуренцию внутри команды и показывать отличный футбол. Проблем с адаптацией возникнуть не должно, ведь в "Шахтере" выступает много бразильцев, с которыми они могли пересекаться и раньше. Так что все будет отлично, - сказал Трубин.
Популярное сейчас
- Нидерланды - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- 500 млн на трансферы, пять тренеров, отсутствие стратегии - как Эвертон топчется на месте
- Свитолина и Костюк синхронно вышли в третий раунд Australian Open
- Герой футбольного дня. Роман Григорчук
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
Новости по теме
- 00:48 Украинские Краковский: Когда Трубин настроен на игру, у него все получается. А когда думает, что уже все умеет, случаются нелепые ошибки
- 13:00 Украинские Судаков: Если никто в команде не будет против, то сменил бы номер на 11
- 16:15 Украинские Трубин: Впервые летал на Мальдивы. Ленивый отдых - находишься на пляже, ешь, плаваешь