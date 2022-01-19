Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Зари: Мы еще не видели Данченко. Помочь можно только словом
В жизни одноклубника Никиты Шевченко произошла трагедия
Фото: Анатолий Спица
Вратарь "Зари" Никита Шевченко в комментарии Футбол NEWS высказал слова поддержки партнеру по команде Олегу Данченко, жена которого трагически погибла в автокатастрофе.
"Мы еще не видели Олега. Он уехал сразу после того, как сообщили весть. Я думаю, он приедет и мы поговорим. В таких случаях можно помочь только морально и словом", — сказал Шевченко.
Отметим, что Олег Данченко перешел в луганский клуб в это зимнее межсезонье. До этого игрок несколько сезонов выступал в российских командах.
Популярное сейчас
- Собирая мини-Ливерпуль в Бирмингеме. Джеррард пригласил в Виллу экс-форварда мерсисайдцев
- Официально: Руслан Костышин возглавил клуб из Казахстана
- Клуб Ла Лиги хочет арендовать Зинченко зимой - источник
- Динамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО