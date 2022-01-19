Голкипер Зари: Мы еще не видели Данченко. Помочь можно только словом

Вратарь "Зари" Никита Шевченко в комментарии Футбол NEWS высказал слова поддержки партнеру по команде Олегу Данченко, жена которого трагически погибла в автокатастрофе.

"Мы еще не видели Олега. Он уехал сразу после того, как сообщили весть. Я думаю, он приедет и мы поговорим. В таких случаях можно помочь только морально и словом", — сказал Шевченко.

Отметим, что Олег Данченко перешел в луганский клуб в это зимнее межсезонье. До этого игрок несколько сезонов выступал в российских командах.