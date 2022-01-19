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Директор Александрии: Попадание в зону еврокубков главнее, чем Кубок Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Дмитрий Китаев – о целях команды на вторую часть сезона

Директор Александрии: Попадание в зону еврокубков главнее, чем Кубок Украины

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал, какие цели у команды на вторую часть сезона.

"Сейчас такой чемпионат, в котором с любой командой можно поспорить за результат в любом матче. Можно проиграть команде с последнего места и выиграть у лидера. Все возможно. Главное, чтобы мы показали хорошую игру, и весь чемпионат прошел под эгидой того, что команда развивается и начала показывать хороший футбол. Мы должны идти к мечте, чтобы стабильно играть на высоком уровне.

Мне кажется, что попадание в зону еврокубков по результатам чемпионата будет главнее, чем на фарте кого-то обыграть в Кубке Украины. Но, конечно, если мы так сделаем, то это тоже будет хороший результат", — подытожил Китаев.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка Украины "Александрия" сыграет с киевским "Динамо". Встреча состоится 2 марта.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (6)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
19.01.2022 в 13:56
Дебил, трофей будет у вас навсегда, а ваши позорные влеты всяким трактористам в еврокубках, все забудут через три дня.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 13:10
Про качество игры в евротурнирах и речи не идёт. Хотя бы хапнуть бабла за само попадание. А потом обижаются на то что УПЛ --- это колхозная лига.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 13:03
Пройдут
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0
0
Hanter44 (Baburka)
19.01.2022 в 12:52
Дайте i нашому телятi вовка з'iсти
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0
-1
KadimXa (Харьков)
19.01.2022 в 12:49
Зачем вам попадать в зону еврокубков? Ради 2х матчей квалификации?
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+3
-1
Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 12:37
Само собою, бо кубок Олександрія може взяти виключно за якихось фантастичних обставин.
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-1


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