Колос вышел из отпуска

18 января футболисты "Колоса" вышли с отпуска и впервые собрались вместе в новом году. Первые три дня по плану у команды прохождения медицинского осмотра и одноразовые тренировки на НТВ "Колос".

22 января команда отправится на базу в Ковалевку, где уже в двухразовом режиме проведет подготовку к сборам за границей. Вылет в Турцию запланирован в ночь на 28 января. Там команда будет работать 3 недели и сыграет 7 контрольных матчей.