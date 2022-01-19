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Колос вышел из отпуска

Премьер-лига
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Ковалевцы провели первую тренировку

Колос вышел из отпуска

Фото: ФК Колос

Новина українською

18 января футболисты "Колоса" вышли с отпуска и впервые собрались вместе в новом году. Первые три дня по плану у команды прохождения медицинского осмотра и одноразовые тренировки на НТВ "Колос".

22 января команда отправится на базу в Ковалевку, где уже в двухразовом режиме проведет подготовку к сборам за границей. Вылет в Турцию запланирован в ночь на 28 января. Там команда будет работать 3 недели и сыграет 7 контрольных матчей.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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