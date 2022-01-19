Герой футбольного дня. Богдан Леднев

В сезоне 2019/20 Богдан Леднев отыграл за луганскую "Зарю" 2 497 минут во всех официальных турнирах. В течение следующих полутора лет за "Динамо" – 621 минуту. Понятно, что это даже не топтание на месте, а четкие шаги назад.

При резком уменьшении количества игрового времени не могли не "просесть" и игровые характеристики этого футболиста. Рассматриваем показатели "в среднем" за игру. В "Заре" он отдавал по 28 пасов за матч, в "Динамо" – по семь. Среднее количество ключевых передач за игру уменьшилось с 0,97 (в "Заре") до 0,4 (в "Динамо"). В "Заре" в среднем по три раза за матч он бил по воротам соперника, в "Динамо" этот показатель уменьшился до одного. Количество проведенных единоборств снизилось с десяти до 3 – 3,1 в среднем за матч.

Игровые показатели Богдана Леднева, в "Заре" - зеленым, в "Динамо" - красным / скриншот - InStat

Без стабильного места в основе не будет прогресса. Пример Богдана Леднева показателен в этом контексте. Он хорошо и усердно тренировался, время от времени выдавал неплохие матчи (как против "Мариуполя" в Кубке Украины), но в целом деградировал. Талант черствеет, если футболист не выходит на поле в поединках с настоящей спортивной интригой. Кто теперь вспомнит, как Богдан Леднев провел летнее межсезонье, насколько эффективна была его игра на сборах?! А она была действительно эффективна: забил голы в ворота "Базеля" (01.07.2021), "Люцерна" (07.07.2021) и "Фенербахче" (04.08.2021). Против того же "Фенербахче" создал еще два голевых момента, против "Газиантепспора" чуть раньше – создал голевой момент, отдал одну ключевую передачу. Против баскского "Атлетика" (20.07.2021) заработал на себе четыре фола. А затем стартовал официальный сезон и Леднев отошел глубоко в тень – два появления в основе.

Вот вам и цена товарищеских игр. Леднев – не первый, кто при Луческе хорошо себя проявляет в спаррингах, но не получает шансов в ответственных поединках. Год назад на зимних сборах одним из лучших игроков "Динамо" был Микаэль Дуэллунн. Где он сейчас? Вот именно.

Так что "Фехервар" – это шанс перезагрузиться для Леднева. Там уже выступают хорошо нам знакомые Иван Петряк и Евгений Макаренко, а всего в венгерской лиге на виду находятся десять украинцев. Еще пятеро выступают во втором по рангу дивизионе (аналог нашей Первой лиги).

Все украинцы в чемпионатах Венгрии 2021/22. Богдан Леднев (аренда до конца сезона) станет шестнадцатым украинским легионером в структуре их лиг. Без учета Игоря Харатина, который в сезоне 2021/22 отыграл два поединка за "Ференцварош" / скриншот - allplayers.in.ua

Контракт с киевлянами у Леднева рассчитан до августа 2024-го года. В состав "Динамо" дверь не закрыта, но при Луческе ход весьма узкий.

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