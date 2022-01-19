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Мариуполь объявил о возвращении голкипера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Приазовцы подписали еще одного новичка в межсезонье

Мариуполь объявил о возвращении голкипера

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Вратарь Евгений Гальчук стал игроком "Мариуполя”. Об этом сообщает пресс-служба азовского клуба.

Футболист будет выступать за мариупольскую команду до конца сезона.

29-летний Гальчук является воспитанником "Шахтера". А с 2012 по 2021 годы он уже выступал в составе "Мариуполя". Всего в составе приазовцев он провел 148 игр.

Первую часть нынешнего сезона Евгений провел в "Ингульце". На счету голкипера 12 матчей за петровцев (2 сухих, 21 пропущенный).

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В статье: ФК Мариуполь Евгений Гальчук
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.01.2022 в 15:34
вот интересно, почему при статистике полевых игроков указывают кол-во игр и забитых мячей, а для вратарей - только игры? что, просто перепечатываете материал и не удосуживаетесь привести его в надлежащий вид?
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