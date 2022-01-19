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Мариуполь объявил о возвращении голкипера
Приазовцы подписали еще одного новичка в межсезонье
Фото: ФК Мариуполь
Вратарь Евгений Гальчук стал игроком "Мариуполя”. Об этом сообщает пресс-служба азовского клуба.
Футболист будет выступать за мариупольскую команду до конца сезона.
29-летний Гальчук является воспитанником "Шахтера". А с 2012 по 2021 годы он уже выступал в составе "Мариуполя". Всего в составе приазовцев он провел 148 игр.
Первую часть нынешнего сезона Евгений провел в "Ингульце". На счету голкипера 12 матчей за петровцев (2 сухих, 21 пропущенный).
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Источник:ФК Мариуполь
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19.01.2022 в 15:34
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