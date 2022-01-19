Мариуполь объявил о возвращении голкипера

Вратарь Евгений Гальчук стал игроком "Мариуполя”. Об этом сообщает пресс-служба азовского клуба.

Футболист будет выступать за мариупольскую команду до конца сезона.

29-летний Гальчук является воспитанником "Шахтера". А с 2012 по 2021 годы он уже выступал в составе "Мариуполя". Всего в составе приазовцев он провел 148 игр.

Первую часть нынешнего сезона Евгений провел в "Ингульце". На счету голкипера 12 матчей за петровцев (2 сухих, 21 пропущенный).