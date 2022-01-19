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Новичок Черноморца: Команда на 70-80% новая, важно притереться друг к другу
Моряки победили в своем первом спарринге
facebook.com/fc.chernomorets
Игрок "Черноморца" Дмитрий Юсов прокомментировал
"Команда практически на 70-80% новая, поэтому сейчас важно притереться друг к другу, понять требования тренерского штаба. От игры к игре необходимо набирать кондиции и получать хорошие ощущения на поле", — подытожил Юсов.
Напомним, что Юсов этой зимой подписал контракт с одесским клубом.
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Источник:ТК Футбол
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