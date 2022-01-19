  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Черноморца: Команда на 70-80% новая, важно притереться друг к другу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Черноморца: Команда на 70-80% новая, важно притереться друг к другу

Премьер-лига
(1 голосов)

Моряки победили в своем первом спарринге

Новичок Черноморца: Команда на 70-80% новая, важно притереться друг к другу

facebook.com/fc.chernomorets

Новина українською

Игрок "Черноморца" Дмитрий Юсов прокомментировал победу своей команды над польской "Лехией" (2:0).

"Команда практически на 70-80% новая, поэтому сейчас важно притереться друг к другу, понять требования тренерского штаба. От игры к игре необходимо набирать кондиции и получать хорошие ощущения на поле", — подытожил Юсов.

Напомним, что Юсов этой зимой подписал контракт с одесским клубом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Дмитрий Юсов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...