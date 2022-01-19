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Шапаренко: Процесс роста мышц у меня, наверное, проходит с опозданием
Киевляне активно работают в тренажерном зале
fcdynamo.com
Полузащитник "
- Какие ощущения от первых дней сбора, как настроение?
- Все хорошо, замечательная погода для тренировок. Всегда немного тяжело поначалу, но со временем втягиваешься в работу, привыкаешь и чувствуешь, как набираешь физическую форму. Готовимся к возобновлению чемпионата.
- Эмиль Карас сказал, что после трех дней работы в Киеве у игроков есть усталость, как себя чувствуете лично вы?
- Да, немного усталость присутствует, поскольку была смена полей, переход с мягкого синтетического газона на натуральный, замерзший – нагрузка на ноги чувствовалась, они уставали.
- Сегодня была интересная тренировка в зале – с улыбками, хорошей музыкой, юмором, такие занятия даются легче?
- Улыбки улыбками, но нагрузка в зале была хорошей, упражнения тяжелые. Думаю, они нам пойдут только на пользу.
- Упражнения были достаточно разнообразными, какое вам понравилось больше всего?
- Скажу, какое было самым сложным: когда на скорости нужно было делать четыре ускорения со специальными санками весом 50 кг. А понравилась больше всего работа с мячом, а не с гирями.
- Некоторые упражнения были предложены вам впервые на этом сборе?
- Точно не припомню. Обычно все зависит от зала: если есть необходимые инструменты, наши тренера, конечно же, используют их и дают нам хорошую нагрузку.
- Как часто у вас бывают силовые упражнения?
- В Киеве занятия в зале были каждый день, как и на поле. А здесь зависит от тренера и от тренировочной программы.
- За последнее время вы очень прибавили в плане мышечной массы, специально над этим работаете?
- Дополнительно занимается каждый игрок нашей команды. У кого-то мышцы быстрее растут, у кого-то медленнее. У меня, наверное, этот процесс проходит с опозданием (улыбается). Важно укреплять мышцы для профилактики, те, кто следит за собой, это делают.
- Сейчас в команде много молодых футболистов, как вы их приняли?
- Конечно, поддерживаем, ведь каждый в свое время был на их месте. Понимаем, как им трудно влиться в коллектив, ведь нагрузка гораздо больше, чем была в U19. В первой команде совсем другой уровень. Поэтому помогаем и подсказываем им. Все зависит он них самих: если будут работать, все получится.
- Не хватает ребят, которые не поехали на сбор?
- Скучаем по Миколенко, но вся команда очень за него рада, что теперь он будет выступать в английской Премьер-лиге. Он заслужил этот шанс. Ждем, когда выздоровеют Караваев, Забарный, Шкурин, вернется со сборной Рамирес и начнут тренироваться с нами.
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