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Игроки Шахтера сдали замеры мышечной и жировой массы

Премьер-лига
(1 голосов)

А также некоторые другие тесты

Игроки Шахтера сдали замеры мышечной и жировой массы

shakhtar.com

Новина українською

В среду, 19 января, после завтрака игроков "Шахтера" ждало тестирование на поле в четырех группах. Ровно такие же исследования "оранжево-черные" проходили на летнем австрийском сборе. В Турции вновь присутствует функциональная исследовательская группа под руководством Эрманно Рампинини, которая собирает и анализирует данные по всем игрокам.

Португальский диетолог Филипе Соуза произвел замеры мышечной и жировой массы. В ходе сборов футболисты будут выходить на оптимальные показатели благодаря тренировкам и сбалансированному питанию, и позже будет проведено повторное оценивание.

На поле исследовательская группа предложила "горнякам" несколько видов бега: на короткие и средние дистанции, а также челночный с сокращением промежутков для отдыха. Вместе с тем производился забор крови из уха, чтобы знать показатели в обычном состоянии и после нагрузки, и осуществлялась электрическая стимуляция, а проще говоря удары током, для проверки реакции мышц.

– Тестирование показательно и для тренеров, и для нас, дает возможность узнать, кто в каком состоянии находится после длительного отдыха, как работать и как восстанавливаться, – отметил защитник "горняков" Валерий Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 21:39
Серьёзный подход, серьёзной команды!
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