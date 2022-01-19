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Игроки Шахтера сдали замеры мышечной и жировой массы
А также некоторые другие тесты
shakhtar.com
В среду, 19 января, после завтрака игроков "
Португальский диетолог Филипе Соуза произвел замеры мышечной и жировой массы. В ходе сборов футболисты будут выходить на оптимальные показатели благодаря тренировкам и сбалансированному питанию, и позже будет проведено повторное оценивание.
На поле исследовательская группа предложила "горнякам" несколько видов бега: на короткие и средние дистанции, а также челночный с сокращением промежутков для отдыха. Вместе с тем производился забор крови из уха, чтобы знать показатели в обычном состоянии и после нагрузки, и осуществлялась электрическая стимуляция, а проще говоря удары током, для проверки реакции мышц.
– Тестирование показательно и для тренеров, и для нас, дает возможность узнать, кто в каком состоянии находится после длительного отдыха, как работать и как восстанавливаться, – отметил защитник "горняков" Валерий Бондарь.
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