Игроки Шахтера сдали замеры мышечной и жировой массы

В среду, 19 января, после завтрака игроков " Шахтера " ждало тестирование на поле в четырех группах. Ровно такие же исследования "оранжево-черные" проходили на летнем австрийском сборе. В Турции вновь присутствует функциональная исследовательская группа под руководством Эрманно Рампинини, которая собирает и анализирует данные по всем игрокам.

Португальский диетолог Филипе Соуза произвел замеры мышечной и жировой массы. В ходе сборов футболисты будут выходить на оптимальные показатели благодаря тренировкам и сбалансированному питанию, и позже будет проведено повторное оценивание.

На поле исследовательская группа предложила "горнякам" несколько видов бега: на короткие и средние дистанции, а также челночный с сокращением промежутков для отдыха. Вместе с тем производился забор крови из уха, чтобы знать показатели в обычном состоянии и после нагрузки, и осуществлялась электрическая стимуляция, а проще говоря удары током, для проверки реакции мышц.