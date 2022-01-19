Стал известен призовой фонд зимнего турнира от ТК Футбол

С 3 февраля по 12 февраля в турецком Белеке состоится товрищеский турнир Winter Cup 2022 с участием клубов УПЛ и Первой лиги.

Общий призовой фонд зимнего турнира составит 30 тысяч долларов, победитель получит 10 тысяч долларов. Общая сумма на затраты турнира составит порядка 100 тысяч долларов.

Равее сообщалось, что турнир профинансируют группа DCH Александра Ярославского и BGV Group Геннадия Буткевича.

Напомним, что в турнире примут участие "Черноморец", "Верес", "Металлист" и "Полесье".

Видеотрансляции турнира можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1/2/3".