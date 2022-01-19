Денис Попов: Зеленский сделал дороги – это плюс для нашей страны. И еще много хороших дел

Защитник " Динамо " Денис Попов" вспомнил встречу с Владимиром Зеленским после победы на молодежном ЧМ, а также высказал свое нынешнее отношение к президенту Украины.

— Классно, что тогда сделали такое мероприятие. Поздравили всех. Пообщаться времени не было, его разрывали сфоткаться, даже не все смогли. Я прыгнул, обнял его, чтобы на память осталось. Сейчас у родителей этот портрет. Приятно, прикольно.

— За прошедшие годы ты разочаровался в Зеленском или наоборот?

— Я от него кайфовал, когда смотрел концерты "Квартала". Я все пересмотрел. Судить его – не мое право. Сейчас очень много говорят и гадостей, и хорошего. Не знаю, как ответить на этот вопрос. То, что он сделал дороги – это плюс для нашей страны. И еще много хороших дел.

Но мы в таком состоянии, что очень сложно дать быстрый результат, нужно время. Во всех делах нужно время, терпение. Все мы надеемся, что все наладится. Я вообще не представляю, сколько нужно сил, этот график сумасшедший. Я не представляю, откуда он это все берет.