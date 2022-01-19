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Денис Попов: Зеленский сделал дороги – это плюс для нашей страны. И еще много хороших дел

Премьер-лига
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(4 голосов)

Судить президента защитник не вправе

Денис Попов: Зеленский сделал дороги – это плюс для нашей страны. И еще много хороших дел

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов" вспомнил встречу с Владимиром Зеленским после победы на молодежном ЧМ, а также высказал свое нынешнее отношение к президенту Украины.

— Классно, что тогда сделали такое мероприятие. Поздравили всех. Пообщаться времени не было, его разрывали сфоткаться, даже не все смогли. Я прыгнул, обнял его, чтобы на память осталось. Сейчас у родителей этот портрет. Приятно, прикольно.

— За прошедшие годы ты разочаровался в Зеленском или наоборот?

— Я от него кайфовал, когда смотрел концерты "Квартала". Я все пересмотрел. Судить его – не мое право. Сейчас очень много говорят и гадостей, и хорошего. Не знаю, как ответить на этот вопрос. То, что он сделал дороги – это плюс для нашей страны. И еще много хороших дел.

Но мы в таком состоянии, что очень сложно дать быстрый результат, нужно время. Во всех делах нужно время, терпение. Все мы надеемся, что все наладится. Я вообще не представляю, сколько нужно сил, этот график сумасшедший. Я не представляю, откуда он это все берет.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов Владимир Зеленский
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Комментарии (31)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.01.2022 в 22:42
Не дай Бог це зелене чмо залишиться ще на другий термін...
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0
-1
royalstas (Вінниця)
19.01.2022 в 22:24
Попов це просто істинний портрет обранця партії слуги народу! Маємо те що маємо...
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 22:22
Забыл в конце добавить: "Слава партии Слуга народа!"
Ответить
+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.01.2022 в 22:42
Це слуга кремлівського народу
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
19.01.2022 в 22:22
Зеленский: Приезжаю я значит в Буковель, а мне говорят, что я очень похож на клоуна...Отвечаю, чтоб не спалиться: Вы ошиблись, клоун сейчас в Офисе Президента...
Ответить
+3
-1
Андрейка Королевский (Харьков)
19.01.2022 в 22:13
Оказывается Попов не только футболист,а ещё и толковый политолог
Ответить
+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
19.01.2022 в 22:05
Олег Попов
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
19.01.2022 в 21:47
Да... иногда лучше жевать, чем говорить.
Ответить
+4
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 21:41
Скоро много интересного расскажет мозг молодёжи Динамо!
Ответить
+2
-1
Forsaken (Черкаси)
19.01.2022 в 21:36
По перше, не Зеленський робить дороги, де ви бачили Зе з лопатою? Чи може він фінансує? Ні, дороги робляться за гроші платників податків, дороги робляться в три дорога, зі скаженними відкатами і в обхід тендерів. Платять за все платники податків. Нові ціни в магазинах це плата за дороги. І далі ще буде це не кінець.А так то да, це звісно добре, ще й гарна реклама Зе, за наші гроші.
Ответить
+11
-4
C_Ballack (Днепр)
19.01.2022 в 21:59
Дебилушка, ты сам понимаешь что пишешь))) А чего же, порох не делал дороги в тридешева? Деньги экономил? Или просто на бумаге делал, а по факту в карман себе деньги засовывал?
Ответить
+3
-7
Forsaken (Черкаси)
19.01.2022 в 22:37
Те що я написав - об‘єктивна реальність, на жаль. З приводу поставленого питання - можна дискутувати але тут не той рівень опонента.
+1
-1
axellience (Malaga)
19.01.2022 в 22:08
К тому же ремонт дорог это рутинная работа, которая должна выполнятся, так же как и вывоз мусора, уборка улиц и т.д. И ставить себе в заслугу то, что и так должно делаться это просто наглость. А сколько автобанов было построено за правление Зеленского?
Ответить
+2
-2
Андрейка Королевский (Харьков)
19.01.2022 в 22:13
Доказать это такому умному человеку как Попов - без шансов
Ответить
+2
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
19.01.2022 в 22:14
Прикол в тому що податки платять завжди,а дороги почали зараз робити.чи за минулих президентів податків не платили.
Ответить
+2
-3
Іван С (Луцьк)
19.01.2022 в 22:22
Л - Логіка!
0
0
Forsaken (Черкаси)
19.01.2022 в 22:40
Будівництво профінансоване за рахунок інших сфер - медицина, військові, поліція, вчителі. Всі реформи заморожені.
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
19.01.2022 в 21:20
Напевно зробив фото і поклав в шкіряну папку в сейфі з тостом Суркіса. Сейф для різноманітного г..на у Попова є.
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+7
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
19.01.2022 в 21:12
Такое впечатление что Зеля им доплачивает за пиар
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+5
-2
avatar
c99baf (Харьков)
19.01.2022 в 21:11
"И еще много хороших дел"...Это Попов имел ввиду игру "зе" на рояле?
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+7
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 22:23
Дело Порошенка...
Ответить
0
0
Wuddy (Київ)
19.01.2022 в 21:07
Тупість - загальна риса для виборців янелоха.
Ответить
+11
-4
avatar
SeventyFour (Phoenix)
19.01.2022 в 21:09
Ну, во всяком случае зеленый в котлы парней как шоколад не загонял
Ответить
+4
-12
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
19.01.2022 в 21:04
То добре що робляться дороги ,чи ні?Бо бачу народ як з ланцюгів позривався.
Ответить
+3
-4
Igorich (Львів)
19.01.2022 в 21:00
А ще він тебе зебіла з смішним прізвищем, два рази зробив
Ответить
+8
-6
KadimXa (Харьков)
19.01.2022 в 21:03
Ты что такой злой? Вафли Рошен подорожали?
Ответить
+4
-9
Footballers (Умань)
19.01.2022 в 20:58
І ще в нього є голова-він в неї їсть і нюхає кокс.Ізбіратєль Зєлі у всій красі.
Ответить
+8
-8
KadimXa (Харьков)
19.01.2022 в 21:04
Ахаха-ахаха и тут порохососы
Ответить
+4
-10
axellience (Malaga)
19.01.2022 в 22:11
А почему у вас если против Зеленского значит за Порошенко? почему нельзя быть против обоих?
+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.01.2022 в 20:54
Цей гопник не тільки плод прибиоальниці та п"яного сусіда, ця тварина ще й розумово відстала !
Ответить
+10
-7
FCZK-1922 (Кировоград)
19.01.2022 в 20:51
Кокаина кокаина кокаина
Ответить
+9
-7


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