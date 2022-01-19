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Михалик: Коноплянке можно было бы попробовать себя в чемпионате Турции
Евгению нужно что-то менять
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Тарас Михалик высказал свое мнение, что нужно делать вингеру "
"В похожем положении оказываются многие игроки. И свою правоту нужно доказывать только на футбольном поле. К сожалению, по разным причинам у Коноплянки в последние годы возникли проблемы с игровой практикой. Но в том, что это футболист высокого уровня, я не сомневаюсь.
Конечно, принимая во внимание возраст Евгения ему необходимо постоянно играть. Вот почему Коноплянке важно побыстрее получить исчерпывающий ответ на вопрос нужен ли он "Шахтеру", если нет, то срочно заняться поиском новой команды.
Уверен, что Евгений был бы востребован почти во всех украинских клубах, а за рубежом можно было бы остановить свой выбор на Турции. В этой стране много поклонников того стиля, какой на вооружении у Коноплянки.
Впрочем, много зависит и от самого Евгения, готов ли он сейчас к новым вызовам. Готов ли он в переговорном процессе идти на уступки.
А еще я бы пожелал Коноплянке обязательно найти своего тренера, который бы ему доверял. Тогда мы бы скорее увидели на футбольном поле знакомого Коноплянку: креативного, юркого, с прицельным завершающим ударом. Уверен, что своего последнего слова в футболе он еще не сказал", - сказал Михалик.
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