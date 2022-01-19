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Остап Маркевич: Судейство должно быть справедливым. Было очень много ошибок в пользу наших соперников.
Главный тренер Мариуполя рассказал о зимних планах команды
Главный тренер "
- Новый год, а задачи старые. Команде нужно покинуть зону вылета?
— Всегда смена года это предел для того, чтобы провести анализ, определить ошибки и попытаться их исправить. Также это хороший повод, чтобы перейти на другой лад. Если учитывать нашу ситуацию, то это, конечно, возможность сделать для себя отчет и наметить будущие цели. Я считаю, что этот отчет мы сделали теперь будем пытаться исправить ситуацию.
– Игра есть. Что нужно, чтобы был и результат?
— Каждый должен сделать анализ и понять, что он может сделать, чтобы стать лучшим, чтобы наладить свою игру. Это касается лично каждого игрока. Конечно, еще судейство должно быть справедливым, очень много было ошибок в пользу наших соперников. Я думаю, что все будет хорошо.
— Какие изменения состава произойдут в вашей команде?
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— Уже известно, что Стефан Спировский покинул "Мариуполь". Будут ли еще легионеры?
– Не будем забегать вперед, с несколькими игроками переговоры еще идут. Когда мы придем к соглашению, то сразу об этом сообщим.
— 25 января отправляетесь в Турцию. Какие задачи?
— До старта зарубежной части есть еще один этап в Мариуполе. Здесь поработаем над физикой и восстановим кондиции, чтобы выдерживать дальнейшие нагрузки. Обычно искусственное покрытие заставляет нас осторожничать и не форсировать подготовку. На втором этапе запланирована основная часть – это работа с мячом и игровая нагрузка. Собрание в Турции разбито на два этапа, будем работать больше над тактико-техническими аспектами, но и не забывать о физике.
- Андрей Кулаков восстановился после травмы?
— Да, очень досадная травма. Он набрал довольно хороший ритм и игра ему удавалась, даже был среди лидеров бомбардирской гонки, но так случилось. Для нас это была очень большая потеря. Надеюсь, что все позади, и он будет забивать еще больше.
— Какие спарринг-партнеры подобрались на сборы?
— Мы пытались скомпоновать таким образом, чтобы достойных соперников. Сербы, Боснийцы – традиционно сильные футбольные страны. Ну и, конечно, встречи с "Карпатами" или "Астаной" не обещают быть легкими.
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