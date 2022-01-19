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Хомченовский: На сборах все как всегда - болят ноги и ничего не чувствуем

Премьер-лига
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Нагрузки у команд серьезные

Хомченовский: На сборах все как всегда - болят ноги и ничего не чувствуем

zarya-lugansk.com

Новина українською

Игрок "Зари" Дмитрий Хомченовский рассказал о первых днях зимнего турецкого сбора луганского клуба.

"Ноги болят, ничего не чувствуем, но все хорошо. Как и всегда в первые дни сборов. Конечно, соскучились по играм, по футболу, очень ждем. У нас две игры, все хотят сыграть, людей много, поэтому конечно, ждем", — сказал Хомченовский.

Отметим, что сегодня "Заря" провела свой первый контрольный матч на зимних сборах. В нем команда Виктора Скрипника уступила польской "Погони" со счетом 1:3.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский
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Источник:
ТК Футбол

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