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Хомченовский: На сборах все как всегда - болят ноги и ничего не чувствуем
Нагрузки у команд серьезные
zarya-lugansk.com
Игрок "
"Ноги болят, ничего не чувствуем, но все хорошо. Как и всегда в первые дни сборов. Конечно, соскучились по играм, по футболу, очень ждем. У нас две игры, все хотят сыграть, людей много, поэтому конечно, ждем", — сказал Хомченовский.
Отметим, что сегодня "Заря" провела свой первый контрольный матч на зимних сборах. В нем команда Виктора Скрипника
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