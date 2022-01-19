Хомченовский: На сборах все как всегда - болят ноги и ничего не чувствуем

Игрок " Зари " Дмитрий Хомченовский рассказал о первых днях зимнего турецкого сбора луганского клуба.

"Ноги болят, ничего не чувствуем, но все хорошо. Как и всегда в первые дни сборов. Конечно, соскучились по играм, по футболу, очень ждем. У нас две игры, все хотят сыграть, людей много, поэтому конечно, ждем", — сказал Хомченовский.