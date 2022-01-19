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Источник: Французский клуб интересуется Мудриком
Но потянет ли Ланс такой трансфер?
Фото - Олександр Приходько
Французский "
Какой-либо дополнительной информации источник не дает.
На данный момент "Ланс" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Напомним, что этой зимой СМИ писали, что к футболисту проявляет интерес английский "Брентфорд", который предлагал за украинца 12-15 миллионов евро.
Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. Также он был признан болельщиками лучшим игроком "Шахтера" 2021 года.
Mykhaylo Mudryk (21 ans), ailier gauche de 21 ans du Shakhtar, serait suivi par le Racing Club de Lens.— ???????????? ???????????????? (@MSVFoot) January 19, 2022
2 buts et 9 passes décisives en 19 rencontres cette saison - il a joué 6 matchs de Ligue des Champions.
Valeur marchande: 4 millions.
Contrat: 2025. pic.twitter.com/mQYoyGgiJp
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