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Источник: Французский клуб интересуется Мудриком

Премьер-лига
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Но потянет ли Ланс такой трансфер?

Источник: Французский клуб интересуется Мудриком

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Французский "Ланс" проявляет интерес к 21-летнему атакующему хавбеку "Шахтера" Михаилу Мудрику. Об этом сообщает местное издание MSV Foot.

Какой-либо дополнительной информации источник не дает.

На данный момент "Ланс" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Напомним, что этой зимой СМИ писали, что к футболисту проявляет интерес английский "Брентфорд", который предлагал за украинца 12-15 миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. Также он был признан болельщиками лучшим игроком "Шахтера" 2021 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) "Ланс" Михаил Мудрик
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