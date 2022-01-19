Источник: Французский клуб интересуется Мудриком

Французский " Ланс " проявляет интерес к 21-летнему атакующему хавбеку "Шахтера" Михаилу Мудрику. Об этом сообщает местное издание MSV Foot.

Какой-либо дополнительной информации источник не дает.

На данный момент "Ланс" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Напомним, что этой зимой СМИ писали, что к футболисту проявляет интерес английский "Брентфорд", который предлагал за украинца 12-15 миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. Также он был признан болельщиками лучшим игроком "Шахтера" 2021 года.