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Львов может подписать первого угандийца в УПЛ
Фарук Мия прибыл на просмотр в львовский клуб
Футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, прибыл на просмотр в составе львовян на сборах в Турции.
Мия выступал за бельгийские "Стандард", "Мускрон", хорватскую "Горицу" и азербайджанский "Сабаил". Последний клуб вингера был турецкий "Коньяспор".
Среди наград игрока – золото угандийского первенства во время выступлений за местный "Вайперс", а также победа в Кубке Бельгии со "Стандартом".
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