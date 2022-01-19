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Львов может подписать первого угандийца в УПЛ

Премьер-лига
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Фарук Мия прибыл на просмотр в львовский клуб

Львов может подписать первого угандийца в УПЛ

Новина українською

ФК "Львов" может подписать угандийского полузащитника Фарука Мия, сообщает ТК "Футбол".

Футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, прибыл на просмотр в составе львовян на сборах в Турции.

Мия выступал за бельгийские "Стандард", "Мускрон", хорватскую "Горицу" и азербайджанский "Сабаил". Последний клуб вингера был турецкий "Коньяспор".

Среди наград игрока – золото угандийского первенства во время выступлений за местный "Вайперс", а также победа в Кубке Бельгии со "Стандартом".

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ТК Футбол

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