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Тотовицкий: Не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были - сейчас это неуместно

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек перебрался из Десны в Колос

Тотовицкий: Не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были - сейчас это неуместно

koloskovalivka.com

Новина українською

Новичок "Колоса" Андрей Тотовицкий, который перебрался в команду из черниговской "Десны", рассказал о своих амбициях и целях в клубе.

"Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно.

Мои амбиции - помогать команде и прогрессировать самому. "Колос" - амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал.

Моя цель - помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки", — сказал Тотовицкий.

Отметим, что осеннюю часть сезона "Колос" завершил на 8 месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

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В статье: Андрей Тотовицкий Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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