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Тотовицкий: Не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были - сейчас это неуместно
Хавбек перебрался из Десны в Колос
koloskovalivka.com
Новичок "
"Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно.
Мои амбиции - помогать команде и прогрессировать самому. "Колос" - амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал.
Моя цель - помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки", — сказал Тотовицкий.
Отметим, что осеннюю часть сезона "Колос" завершил на 8 месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
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