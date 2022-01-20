Тотовицкий: Не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были - сейчас это неуместно

Новичок " Колоса " Андрей Тотовицкий, который перебрался в команду из черниговской "Десны", рассказал о своих амбициях и целях в клубе.

"Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно.

Мои амбиции - помогать команде и прогрессировать самому. "Колос" - амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал.

Моя цель - помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки", — сказал Тотовицкий.